スピードスケート女子でミラノ・コルティナ五輪代表の吉田雪乃（22＝寿広）が9日、異例の調整方法を明かした。拠点の青森県八戸市で練習を公開。本職500メートルでメダル獲得を狙う初の舞台に向け、今月23〜25日のドイツ・インツェルでのW杯第5戦を回避。「自分のペースを崩さずにやりたい」とし、慣れ親しんだ地での調整を優先し、同24、25日に八戸で行われる小学生の大会「長根ゴールドスプリント競技会」へオープン参加する意向を明かした。

「スケートが嫌い」と公言し続ける異色のスケーターは、調整法も独特。有力選手が集結するW杯に出場してピークを五輪に合わせていくのが一般的な過程ではあるが、前哨戦として選んだのは小学生のローカル大会だ。「小学生から、いつもいるオバさんだと思われている」と苦笑いを浮かべながらも「しっかり刺激を入れてレース感覚をつかみたい。たくさん見てくれるので変な滑りはできない」と気合を入れた。同走は五輪3大会出場の及川佑コーチ（44）が担当。子供たちから注目を集めながら総仕上げのタイムトライアルに挑む。

W杯第4戦で500メートル今季初優勝。年末の全日本選手権は18年平昌五輪金メダルの小平奈緒の大会記録を上回る37秒36の大会新記録で初制覇と波に乗る。周囲からの重圧を感じるようで「スケートが毎年、どんどん嫌いになっている」と吐露。ミラノ五輪も「早くレース終わらないかな…と。甘い物を食べたい。観光したい」と弱音を連発する。それでも大舞台で目指すのは結果での恩返し。「メダル獲得が理想。今できる最高のベストを尽くす」。栄光へ、我流を貫く構えだ。