【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市などに発表 10日05:15時点
気象台は、午前5時15分に、暴風警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。
福岡、北九州地方の海上では、10日昼前から11日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□暴風警報【発表】
10日昼前から11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夕方
風向 南西
・響灘
最大風速 20m/s
■福岡市
□暴風警報【発表】
10日昼前から11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夕方
風向 南西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■古賀市
□暴風警報【発表】
10日昼前から11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夕方
風向 南西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■福津市
□暴風警報【発表】
10日昼前から11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夕方
風向 南西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■糸島市
□暴風警報【発表】
10日昼前から11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夕方
風向 南西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■新宮町
□暴風警報【発表】
10日昼前から11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夕方
風向 南西
・玄界灘
最大風速 20m/s
・沖ノ島周辺
最大風速 20m/s
■芦屋町
□暴風警報【発表】
10日昼前から11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夕方
風向 南西
・響灘
最大風速 20m/s
■岡垣町
□暴風警報【発表】
10日昼前から11日明け方にかけて警戒
ピーク時間 10日夕方
風向 南西
・響灘
最大風速 20m/s