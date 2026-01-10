快速球を武器に日米球界で活躍し、ロッテを昨季で退団した沢村拓一投手（３７）が９日、現役を引退すると自身のインスタグラムで発表した。

「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました。野球を始めて３０年、プロ生活１５年。全てが順風満帆ではなかったけれどファンの方達はどんな時も支えてくれました」と感謝。「最も誇れることとするならば、親からいただいたこの身体に１度もメスを入れることなく健康な状態でキャリアを終える決断を自分の意志で出来たこと。今がその時だと思います」とつづった。

栃木・佐野日大高から中大を経て、２０１０年度ドラフト１位で巨人入り。１年目に１１勝を挙げて新人王、１６年に３７セーブで最多セーブに輝いた。２０年のシーズン途中にロッテに移り、翌年から米大リーグ、レッドソックスでプレー。２３年にロッテに復帰した。

プロ通算１５年。日本で通算４４５試合、５３勝５８敗７９セーブ９９ホールド、防御率２・８８、米国で１０４試合、６勝２敗、防御率３・３９。ＷＢＣには１３年大会に出場した。

英文のメッセージも添え、「野球は全てにおいて成長させてくれました。支えてくれた全ての方々 出会ってくれた全ての方々に心から感謝します。“ありがとう”」と結んだ。

◆沢村 拓一（さわむら・ひろかず）１９８８年４月３日生まれ、栃木県出身。３７歳。１８４センチ、１０５キロ。右投げ右打ち。佐野日大−中大を経て、１０年度ドラフト１位で巨人入団。１年目の１１年に１１勝を挙げ新人王となる。１５年から抑えに転じ、１６年３７セーブでタイトル獲得。２０年途中ロッテに移籍。同年オフＦＡ宣言しレッドソックスで２年間プレー。２３年ロッテへ復帰した。