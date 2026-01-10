阪神が、今秋のドラフト1位候補として山梨学院の菰田陽生投手（はるき＝2年）をリストアップしていることが9日、分かった。投げては最速152キロの本格派右腕で、打っては高校通算30本塁打超を誇る。1メートル94、101キロのサイズも重なって“ネクスト大谷”と評される超高校級の逸材。出場が確実視される今春選抜でも密着マークをする構えだ。

スケールの大きさという点では、大学、社会人を含めた今秋のドラフト候補の中でも1番かもしれない。菰田は投げては最速152キロ、打っても高校通算30本塁打以上。投打二刀流の卓越した能力に加えて1メートル94の長身がドジャースの大谷翔平を連想させ、「ネクスト大谷」として期待される目玉選手だ。

阪神はドラフト1位候補としてリストアップ。8日に行われたスカウト会議でも名前が挙がった。球団関係者は「非常に楽しみな素材。しっかりと見ていきたい」と語った。

コンパクトなテイクバックから剛速球を投げ込む投手としての力は、昨年の甲子園で実証済み。選抜2回戦の西日本短大付（福岡）戦で自己最速152キロを計測。夏は主戦として4強入りに導いた。春夏通算5試合登板で防御率1・37。敗れた準決勝・沖縄尚学戦で右ひじ痛を発症したため昨秋は登板数を抑えたものの、球団関係者は「肘の回復を見ないといけないが、搭載しているエンジンは相当なもの」と評価する。

菰田自身は、出場が決定的な選抜で「去年の大会で健大高崎の石垣さん（ロッテ）が出した155キロを超えたい」と球場表示では甲子園史上最速の156キロに照準を合わせる。

打っては30発超。正確な本数こそ不明ながら、低反発バット導入後の入学で30本以上放った高校球児は、全国を見わたしても、まれだろう。昨秋の関東大会初戦の浦和学院戦では内角の直球に対し、うまく腕を畳んでバックスクリーンに放り込んだ。甲子園では本塁打はないが、通算打率・417、8打点と全国レベルでも実力を誇示。球団関係者は「パワーはもちろんコンタクトもうまい。打つ方もレベルが高い。（明治神宮大会で守った）三塁の守備も動けている」と、べた褒めだ。

今秋のドラフト候補は、入団1年目となる27年からセ・リーグにDH制が導入される。だが、超高校級の菰田ならば、登板ゲームで打席に立ち、さらには打順に入った先発投手が降板後もDHで出場する「大谷ルール」適用の夢すら抱かせる。昨秋ドラフトで即戦力スラッガーの立石を獲得し、レギュラーもほぼ固定されている阪神は、将来のスター候補の獲得に向けても余念なし。黄金時代を見据え、「ネクスト大谷」を密着マークする。

◇菰田 陽生（こもだ・はるき）2008年（平20）12月21日生まれ、千葉県出身。御宿小では御宿少年野球クラブ、九十九里リトルリーグでプレーし、御宿中では千葉西リトルシニアに所属。50メートル走6秒4、遠投100メートル。憧れの選手はドジャース・大谷翔平。自己最速152キロ。1メートル94、101キロ。右投げ右打ち。

▽大谷ルール 「投手兼DH」で先発出場した場合、投手として降板後もDHとして出場が可能になるルール。エンゼルス・大谷翔平（現ドジャース）の投打二刀流での活躍をきっかけに、22年からメジャーで採用。同年、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が主催する国際大会でも採用されている。NPBでも23年の野球規則改正（5・11（b））以降可能になった。