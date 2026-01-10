阪神ドラフト5位・能登（オイシックス）が、OB講師を務めた能見氏に「勝てる投手の条件」について質問を投げかけ、“金言”を授かった。昨秋のワールドシリーズMVP・山本由伸（ドジャース）や、楽天時代の13年にシーズン24勝無敗の田中将大（巨人）らを引き合いに出した返答に大きく共感した。

「調子が悪くても、最低限、何かやれることを表現しているピッチャーは負けないし、勝てる、という話をされていた。上のレベルを経験した人の話は聞けているので、藤川監督が言ってたように、素直に受け取って自分のものにできれば」

現在は侍ジャパンの投手コーチを務める通算104勝左腕から助言をもらえる機会を、みすみす逃すわけにはいかなかった。「質問できる機会があるとは知らなかった」と苦笑いしつつ、育成2位・山崎（関西・兵庫）に続いて手を挙げた。自身も、調子が悪い変化球をあえて捨てずに見せ球として使うなど、さまざまな創意工夫で不調を乗り切った経験があるそうで「それをもっと高いレベルでできれば、上でも勝てる」と進むべき道を定めた。

「僕も凄く球が速いタイプではないので、制球力や変化球の使い方は（能見氏を）見習う部分はあると思う」

貴重な出会いと問答を、ルーキーイヤーの飛躍へつなげる。