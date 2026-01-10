お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が9日に放送されたフジテレビ「最強パワースポット旅」（後9・00）に出演。「神社に行き過ぎじゃないですか?」の返しに共演者たちも納得する場面があった。

今回は「太宰府天満宮」「富士山」「伊勢神宮」周辺のパワースポットが紹介された。

番組の最後にMCの森田が「令和の初日に俺、伊勢神宮お参りしてるんすよ」と明かした。さらに伊勢神宮近くの「猿田彦神社も」と参拝に行ったことを明かした。

この「猿田彦神社」について「絶対に行った方がいい」と共演者たちに勧めた。その理由は「芸能の神社なんで」とした。

これにタレントの藤本美貴から「そんなに（神社に）行ったら誰にお願いしてるの?神社に行き過ぎじゃないですか?」と指摘された。この指摘に対して森田は「いやいや。芸能界ってMCいっぱいおるじゃないですか。それと一緒です」と返した。

藤本は「そういうこと?MCにお願いしていくみたいな?」と確認すると、森田は「そういうことです。誰にでもハマるんですよ」とした。この例えに藤本は「凄いわかりやすい!あぁ〜凄いわかりやすい!」と納得し、タレントの村重杏奈やゆうちゃみこと古川優奈も納得するようにうなずいていた。