日本野球機構（NPB）の新人研修会が9日、都内で開かれ、12球団の新人選手ら119人が参加した。阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）は、OB講師を務めた能見篤史氏（46＝本紙評論家）から「将来、クリーンアップを任される選手というのは間違いない」と期待を受け、「本当になって、会える日が来ればうれしい」と力強く呼応。阪神、オリックスで通算104勝を挙げ、侍ジャパンの投手コーチも務める能見氏からは厳しい言葉も投げかけられたが、傾聴した新人たちは真摯に受け止め、決意を新たにした。

約4時間に及んだ新人研修会。最後の「先輩プロ野球選手からプロ野球の後輩へ」の講義に登壇したのは、能見氏だった。「厳しい世界。この中の全員が活躍できるわけじゃない」――。新人全員に向け、そう厳しい言葉も投げかけた猛虎の先輩左腕。だが、終了後の取材で立石について問われると一転、賛辞を並べた。すでに別格の素材と認めているからこそ、破格のフレーズで期待を表した。

「タイガースにはいないタイプ。将来クリーンアップを任される選手であるのは、たぶん間違いないと思う」

あれだけ厳しい言葉を並べていた能見氏が…この言葉を報道陣から伝え聞いた立石は、喜びを隠しきれない。「めちゃくちゃうれしいです。本当に（クリーンアップの一員に）なって会える日が来ればうれしい」と力強く呼応した。1年目から割って入るなら、昨季は森下が“定位置”とした3番か、それとも現時点で大山が担うことが決まっている5番か。そのための最大の武器も自覚している。「バッティングは自分の中で絶対的長所。厳しい世界に入ったら、そこを見失いかけるかもしれないが、そこだけは大切にしていきたい」と決意を新たにした。

阪神、オリックスで現役18年、通算104勝を挙げた大先輩の言葉を胸に刻みつけ、脳内で変換もした。何度も繰り返し伝えられたのは「厳しい世界」だという現実。その言葉をかみしめつつ、「ここで厳しい言葉をかけてくださるのは優しさだと思うので。しっかり受け止めたい」と自らの糧へと昇華した。

大学日本代表でチームメートとしてともに戦った仲間たちとも、久しぶりに顔を合わせた。たわいもない会話で盛り上がり、近況を報告し合った。そして心機一転した。

「みんな一斉にスタートするなと思ったので、自分も負けずに頑張ります」

先輩から授かった金言から描いた青写真。有言実行すべく、再び戦いの日々に身を投じる。（山手 あかり）

○…立石は、先輩からのエールも追い風とする。ABCテレビの年始特番「正月から虎バン ハワイ優勝旅行スペシャル」で行われた佐藤と森下の対談内で、佐藤から送られた「時には空振りをしてもいいから、しっかり振ることを大事にした方がいい」との助言も、チェック済み。その言葉も励みに「ミスを恐れずに、まずは自分が持っているものを出したい」と前を向いた。