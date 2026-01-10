「ＮＰＢ新人選手研修会」が９日、都内のホテルで行われ、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が出席。「憧れ」の元阪神、オリックスの能見篤史氏（４６）の言葉に発奮した。１２球団の新人選手が一堂に会したこの日に改めて新人王を決意し、能見ロードを歩むことを誓った。

竹丸は凜（りん）とした表情を見せた。聞き入ったのは同じ社卒でプロの世界に入った左腕・能見の言葉。何度も繰り返された「プロ野球は厳しい」に現実を見つめ、「切り替えを大事に。失敗しても反省はするけど落ち込まないっていう言葉がすごく印象に残っています」と胸に刻んだ。

「憧れ」の人からの言葉はストンと胸に落ちた。父が阪神ファンのルーキーにとってはなじみ深く、“世界一美しいワインドアップ”が代名詞の能見の姿は記憶に残っている。「腕を伸ばして１本になった感じがすごくかっこいい」と話し、「大学の時にワインドアップに変えたんですけど、そういうのを見て自分もやりたいと思った。一つのきっかけかもしれない」と懐かしそうに語る。

大阪ガスを経て、４３歳で現役引退を終えた先輩が見せてくれた背中がある。竹丸自身も「指名してもらってからできるだけ長くというのは一番の目標。年齢は決めていないけど、できるだけ長くっていうのはあります」と能見ロードをまい進する覚悟はできている。

また、新人が一堂に会した“舞台”で改めて新人王を決意。「もちろん新人王は取りたいなっていう思いはあるので、負けないように頑張りたいと思います」。能見でも成し遂げられなかった新人選手の栄誉。先輩を超える存在になるために、胸に刻んだ言葉を道しるべにする。