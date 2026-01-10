3月6日、静岡市駿河区のアピタ静岡跡地にオープン予定の「イオンセントラルスクエア静岡」。1月8日、イオンリテールが現時点の施設概要や各フロアの店舗情報を発表しました。

【写真を見る】【全店舗一覧】2026年3月オープンへ「イオンセントラルスクエア静岡」注目の店舗は？ グルメもファッションも充実

総合スーパーの「イオンスタイル静岡」を核店舗に、約40の専門店が出店します。静岡県内初出店の焼き鳥店「銀座惣菜店」やフードコート専門業態では市内初となる「牛角 焼肉食堂」などが出店し、イオンリテールは年間600万人の来店者数を目指す方針です。

1F

1階は食品や生活雑貨の売り場、フードコートなどが設置されています。

・マクドナルド（ハンバーガー） ※2026年4月オープン予定

・銀座惣菜店（焼き鳥） ★静岡県初出店

・築地銀だこ（たこ焼）

・とんかつ新宿さぼてん（とんかつ）

・ミスタードーナツ（ドーナツ） ◎地元企業

・サーティワンアイスクリーム（アイスクリーム） ◎地元企業

・天神屋（おでん・惣菜・弁当） ◎地元企業

・スターバックスコーヒー（カフェ）

・はなまるうどん（讃岐うどん） ◎地元企業

・牛角 焼肉食堂（肉定食・丼） ★静岡市初出店

・ちゃーしゅうや武蔵（ラーメン）

・カルディコーヒーファーム（コーヒー豆・輸入食品）

・Cookie Pige（スイーツ） ☆新業態、◎地元企業

・ピュアクリーニング（クリーニング） ◎地元企業

・宝くじチャンスセンター（宝くじ） ◎地元企業

・3COINS+plus（ライフスタイル雑貨） ※2026年4月下旬オープン予定

・ほけんの窓口（保険）

・イオンバイク（自転車）

・ワイモバイル（携帯電話）

・イオン銀行（銀行・ATM）

2F

2階はファッションや雑貨店などで構成され、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」には無料で利用できる子どもの遊び場を併設します。

・モーリーファンタジー（アミューズメント） ※2026年3月上旬オープン予定

・無印良品（ライフスタイル雑貨）

・ハニーズ（レディス）

・THE SHOP TK（レディス・メンズ）

・ABC-MART（靴）

・Dear Patty's（バラエティ雑貨）

・JINS（メガネ・アイウェア）

・MUK（アクセサリー・服飾雑貨） ◎地元企業

・チュチュアンナ グランデ（インナーウェア・ソックス）

・メドック（レディス） ★静岡市初出店

・ローブ・ドゥ・ブラン（レディス） ◎地元企業

・ミルフローラ（宝飾）

・SAC'S BAR（鞄）★静岡市初出店

・ベルーナ（レディス）

・リアット！／マジックミシン（靴鞄修理・合鍵・洋服のお直し） ◎地元企業

・BANKAN（きもの・和雑貨）

・T/Q（メンズ・レディス） ★静岡県初出店

・ジーユー（レディス・メンズ・キッズ）

イオンセントラルスクエア静岡 店舗情報

・所在地：静岡県静岡市駿河区石田一丁目5-1

・開店日：2026年3月6日

・営業時間（1F 食品）：8:00～22:00

・営業時間（H&BC・住居余暇）：9:00～22:00

・営業時間（イオン薬局）：9:00～20:00（日・祝は9:00～13:00、14:00～18:00）

・営業時間（2F 衣料品）：9:00～21:00（一部、売り場により異なる）

・営業時間（専門店）：10:00～21:00（店舗により異なる）