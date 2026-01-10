【全店舗一覧】2026年3月オープンへ「イオンセントラルスクエア静岡」注目の店舗は？ グルメもファッションも充実
3月6日、静岡市駿河区のアピタ静岡跡地にオープン予定の「イオンセントラルスクエア静岡」。1月8日、イオンリテールが現時点の施設概要や各フロアの店舗情報を発表しました。
総合スーパーの「イオンスタイル静岡」を核店舗に、約40の専門店が出店します。静岡県内初出店の焼き鳥店「銀座惣菜店」やフードコート専門業態では市内初となる「牛角 焼肉食堂」などが出店し、イオンリテールは年間600万人の来店者数を目指す方針です。
1階は食品や生活雑貨の売り場、フードコートなどが設置されています。
・マクドナルド（ハンバーガー） ※2026年4月オープン予定・銀座惣菜店（焼き鳥） ★静岡県初出店 ・築地銀だこ（たこ焼） ・とんかつ新宿さぼてん（とんかつ） ・ミスタードーナツ（ドーナツ） ◎地元企業 ・サーティワンアイスクリーム（アイスクリーム） ◎地元企業 ・天神屋（おでん・惣菜・弁当） ◎地元企業 ・スターバックスコーヒー（カフェ） ・はなまるうどん（讃岐うどん） ◎地元企業 ・牛角 焼肉食堂（肉定食・丼） ★静岡市初出店 ・ちゃーしゅうや武蔵（ラーメン） ・カルディコーヒーファーム（コーヒー豆・輸入食品） ・Cookie Pige（スイーツ） ☆新業態、◎地元企業 ・ピュアクリーニング（クリーニング） ◎地元企業 ・宝くじチャンスセンター（宝くじ） ◎地元企業 ・3COINS+plus（ライフスタイル雑貨） ※2026年4月下旬オープン予定 ・ほけんの窓口（保険） ・イオンバイク（自転車） ・ワイモバイル（携帯電話） ・イオン銀行（銀行・ATM） 2F
2階はファッションや雑貨店などで構成され、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」には無料で利用できる子どもの遊び場を併設します。
・モーリーファンタジー（アミューズメント） ※2026年3月上旬オープン予定・無印良品（ライフスタイル雑貨） ・ハニーズ（レディス） ・THE SHOP TK（レディス・メンズ） ・ABC-MART（靴） ・Dear Patty's（バラエティ雑貨） ・JINS（メガネ・アイウェア） ・MUK（アクセサリー・服飾雑貨） ◎地元企業 ・チュチュアンナ グランデ（インナーウェア・ソックス） ・メドック（レディス） ★静岡市初出店 ・ローブ・ドゥ・ブラン（レディス） ◎地元企業 ・ミルフローラ（宝飾） ・SAC'S BAR（鞄）★静岡市初出店 ・ベルーナ（レディス） ・リアット！／マジックミシン（靴鞄修理・合鍵・洋服のお直し） ◎地元企業 ・BANKAN（きもの・和雑貨） ・T/Q（メンズ・レディス） ★静岡県初出店 ・ジーユー（レディス・メンズ・キッズ）
イオンセントラルスクエア静岡 店舗情報
・所在地：静岡県静岡市駿河区石田一丁目5-1・開店日：2026年3月6日 ・営業時間（1F 食品）：8:00～22:00 ・営業時間（H&BC・住居余暇）：9:00～22:00 ・営業時間（イオン薬局）：9:00～20:00（日・祝は9:00～13:00、14:00～18:00） ・営業時間（2F 衣料品）：9:00～21:00（一部、売り場により異なる） ・営業時間（専門店）：10:00～21:00（店舗により異なる）