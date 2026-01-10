昨年１２月２４日に老衰のため９２歳で死去した、落語家の初代林家三平さんの妻・海老名香葉子さんのお別れの式が９日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で開かれた。

長男の林家正蔵（６３）が喪主を務め、次男の二代目林家三平（５５）、長女・海老名みどり（７２）、次女・泰葉（６４）も参列。約１０００人が最後の別れを惜しんだ。遺影はかつて疎開していた石川県穴水町での同窓会で撮影した写真。法名は「明和院釋尼音嘉」（みょうわいんしゃくにおんか）で、三平が中心となって考えたという。

冒頭、香葉子さんに最も愛されたという末子の三平が、涙ながらに「母さん、行ってらっしゃい！」と呼びかけた。漫画家・ちばてつや氏が弔辞を担当。香葉子さんを「お姉ちゃん」と呼び、「９０歳になったばかりのころはあんなにお元気だったのに…。突然の別れ、びっくりしています」と沈痛な表情を浮かべた。

最後にあいさつに立った正蔵は、香葉子さんの明るく、強かった人生を回顧。最期の様子を「皆で『ジングルベル、ジングルベル』を歌いながら、サンタさんのそりで、空襲で亡くなった家族、そして父の元へと向かいました」と報告した。

続けて「クリスマスイブが命日なんて、シャレたことするな。忘れようったって、おふくろの命日は忘れられないよ…」と言葉を詰まらせた。そして「そんなおふくろの子供で、俺は幸せです」と、最愛の母にして最高のおかみさんだった香葉子さんに感謝を述べた。

◆主な参列者 林家ペー、峰竜太、高木ブー、榊原郁恵、せんだみつお、北陣親方（元小結・遠藤）、徳光和夫、ちばてつや、フジテレビ・伊藤利尋アナウンサー（順不同・敬称略）