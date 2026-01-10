Ｊ３福島に期限付き移籍で加入したサッカー元日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が９日、都内で入団会見に臨んだ。Ｊリーグには横浜ＦＣでプレーした２１年以来５年ぶりの復帰で背番号は「１１」。２月に５９歳を迎える不屈の男は「１分１秒でも長くピッチに立ちたい。それだけ」と４１年目のシーズンへ決意表明し、福島に２０１１年の東日本大震災チャリティーマッチのような、感動的なゴールを届けることに意欲を示した。

キングカズにとって、サッカーへの情熱が色あせることはない。白髪、顔のシワからは時の流れを感じさせるが、心はサッカー少年のままだ。プロ４１年目、初めて福島で迎えるシーズンを前に胸を弾ませた。

「今回福島に入団が決まり、とても興奮している。またここ（Ｊリーグ）でチャレンジできて幸せ。年を重ねて（２月で）５９（歳）になりますけど、情熱は増している」

横浜ＦＣから６月３０日までの期限付き移籍。日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）や地域リーグを含め、複数のオファーを受けた中で「Ｊでプレーしたい気持ち」が福島入りを後押ししたという。出場、得点すればそれぞれ自身が持つＪリーグでの最年長記録を更新。調整は順調で２月７日の開幕・甲府戦（ＪＩＴス）に照準を合わせている。

葛藤はあった。ＪＦＬ鈴鹿でプレーした昨季はリーグ戦７試合無得点。チームも地域リーグに降格した。特にケガの影響で「練習参加率が低かった」と本領発揮できず。カテゴリーを上げた中で結果を残せるのか。悩みながらも、オフの１カ月は５８歳の体をいじめ抜き「今は希望の方が大きい」と迷いを振り払った。

ここ数年は結果が出ず、世間では厳しい声もある。それでも将来的なＪ２昇格を目指すクラブは「勝利を引き寄せるための基準を向上させる存在が必要」（小山淳ＣＥＯ）と獲得に踏み切った。１１年の東日本大震災以降、苦難から前進してきた福島県と、挑戦を続けるカズの軌跡を重ね「チームに与える影響は計り知れない」と確信している。

東日本大震災の復興支援を目的にした１１年のチャリティーマッチでは、カズがゴールを奪い、復興への願いを込めたカズダンスを披露。被災者に勇気を与えた。「自分自身、印象に残る思い出深いゴール。また新たなゴールを福島のみなさんと一緒に喜び合えたら」とカズ。レジェンドが再び、福島に希望の光をもたらす。