お笑いコンビ「おぎやはぎ」8日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。近頃は撮影で時間が押すことがなくなったと話した。

矢作兼が「最近押さなくなったよね、テレビってね」と言い「最近は、途中で1時間押しているってなったら、残り2つ3つやることがあったとしたら、1つ切るようになった。昔はやっていたのよ。切って、その時間までに終わらせるようにどの番組もこの数年でなってきた」と語った。

小木博明も、以前は「平気で凄い押してたもんね。美徳のようになってなかった？なんか分かんないけど“何時間も押しちゃったね”みたいな。美徳ではないか。でも、何か“これだけ頑張った”的な、押すことにそんな罪悪感をスタッフも感じてないみたいな。で、徹夜でその後編集に戻るとか言って。それは大変なんだろうけど、ちょっとそれを自慢気に言ってくるじゃん」と振り返った。

しかし、そんな中でも「TBSなんて、昔ね、12時になるとドーンって切れてたじゃん」と小木が言えば、矢作も「TBSはあれ、早かったよね始めんの」と同局で1996年10月から2010年3月まで放送されていた音楽バラエティ番組「うたばん」について語った。

収録では「必ず12時になるとスタジオパーンって消えて。あれ凄いよね。TBSがそれの先駆けけだったかもしんない」（矢作）「強制的に終わらすわけじゃん。素晴らしくない？あのシステム」（小木）とした。

小木は当時は「ちょっとおかしいなと思っていた」と明かし、矢作も「思ってた。なんで今、盛り上がってんのに。もうちょっとさ、やらせろよって」と明かしたが、小木は「12時だからってさ、無理やり終わらせてたじゃん。あれ素晴らしいな、ああいうことが、どんどんこれからもあんのかな」と時代を先取りしたシステムだったと実感を込めて語っていた。