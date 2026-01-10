ルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミル、SW続三部作での「最大の心残り」語る
「スター・ウォーズ」で、ルーク・スカイウォーカー役を演じるマーク・ハミルが、続三部作でハリソン・フォードと共演する機会を逃したことを「最大の心残り」と語った。
2人は2015年公開の「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」に出演したものの、ハリソン演じるハン・ソロは、ルークが登場する前の物語の序盤で命を落としてしまった。
マークはハリウッド・リポーターの座談会企画で「続三部作で一番共演したかったのはハリソンだよ」と明かし、「僕はカメオが2回だけで、その真ん中の作品では…3人（キャリー・フィッシャー演じるレイアを含む）で屋根を吹き飛ばすような再会シーンがあってもよかったのに。30秒で済むのにさ」と残念そうに語った。
さらに「フォースの覚醒」のJ・J・エイブラムス監督に、ルークとハンの再会を提案したこともあったという。しかし監督からは「もうルークの物語じゃないんだ」と返され、マークは「『スター・ウォーズ』はオビ＝ワンの物語でもなかったけど、アレック・ギネスは重要な役割を果たしていたじゃないか…まあ、誰も僕の話なんて聞かないんだけどね」と苦笑まじりに振り返った。
マークとハリソンは2019年の「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」にも出演したが、スクリーン上での再会は最後まで実現しなかった。
2人は2015年公開の「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」に出演したものの、ハリソン演じるハン・ソロは、ルークが登場する前の物語の序盤で命を落としてしまった。
マークはハリウッド・リポーターの座談会企画で「続三部作で一番共演したかったのはハリソンだよ」と明かし、「僕はカメオが2回だけで、その真ん中の作品では…3人（キャリー・フィッシャー演じるレイアを含む）で屋根を吹き飛ばすような再会シーンがあってもよかったのに。30秒で済むのにさ」と残念そうに語った。
マークとハリソンは2019年の「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」にも出演したが、スクリーン上での再会は最後まで実現しなかった。