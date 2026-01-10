サッカー元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が９日、都内でＪ３福島への入団記者会見を行った。プロ４１年目、横浜ＦＣ時代の２０２１年以来、５季ぶりのＪ復帰となる。２月２６日には５９歳を迎えるレジェンドは、Ｊ復帰に向けた葛藤も明かした上で「情熱は増している」と宣言。半年間の特別シーズンとして行われる今季開幕戦の２月７日・甲府戦でピッチに立てば、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新し、Ｊでの出場は２１年３月１０日浦和戦（埼玉）以来、１７９５日ぶりとなる。

【記者の目】５８歳にしてＪＦＬからＪ３に個人昇格したカズの挑戦には、一部には否定的な意見もある。ＪＦＬでも結果を出せなかった選手が、なぜ？ という論調だ。それでもカズには福島だけでなく、ＪＦＬ、地域リーグなどさまざまなオファーが届いた。その価値を高く評価するクラブがある以上、オファーの中で最良の選択をすることは、プロとして当然の権利だ。

福島の小山淳代表取締役ＣＥＯは、カズにオファーをした理由について、クラブがＪ２昇格を目指す中で「さらに勝利を引き寄せる基準を向上させる存在が必要」と語った。さらに今年は１１年３月１１日に発生した東日本大震災から１５年の節目。同ＣＥＯは復興からまだ道半ばである福島を照らす存在としても、期待をかけていた。

選手としての枠を超え、その価値を示し続けるカズ。しかしこの日の会見の言葉からも、本人はピッチで結果を残すことだけを見据えている。「１分、１秒でも長くピッチに立ちたいと思っている、それだけです」と語るカズ。世界でも類を見ないこの挑戦を、楽しみにしているファン、サポーターも多いことは確かだ。（サッカー担当・金川誉）