¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×£³£¶ºÐ¤Îµð¿Í¡¦´Ý²Â¹À¡¢£´£°ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤¬ÌÜÉ¸¡Ö²ù¤¤¤Ï»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£¹Æü¡¢£´£°ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡££Çµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¼¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¡Ê£´£°ºÐ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤È£´Ç¯¤Ç¤¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¦¡×¤È°ú¤ºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç±¦ÂÀ¤â¤â¤òÉé½ý¤·½ÐÃÙ¤ì¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¶ÂÇÅÀ¡£½Ð¾ì£¹£°»î¹ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¹Åç»þÂå¤Î£±£±Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¾¯¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤é³°Ìî¼ê¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¡£º´¡¹ÌÚ¡¢Ãæ»³¤é¼ã¼ê¤âÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤â¤¦°ìÇ¯°ìÇ¯¡Ê¤¬¾¡Éé¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó¡Ê¾¾ÅÄÀë¹À¡Ë¤¬¡Ø£´£°ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê£´£°ºÐ¤Ç°úÂà¡Ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È£´£°ºÐ¤¬£±¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï£³·³À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµåÃÄ¤Ë°Õ¸«¡££³·³¤«¤é£±·³¤Ë¾º³Ê¤·³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡Ö¡Ê£³·³Áª¼ê¤Ï¡Ë°ìÈÖÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£²¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Î°Õ¼±²þ³×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤É¤¦»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ»¶ñ¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¼ã¤¤º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¸½Âå¤Ç¤â¡Ö¼Á¤ÎÎÉ¤¤Îý½¬¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë»þ´Ö¤òÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£Â¿Âç¤Ê»þ´Ö¤òÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤Ëº£¤ÎËÍ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»Ä¤ê£·£±ËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë£²£°£°£°°ÂÂÇ¡¢Æ±¤¸¤¯»Ä¤ê£±£±ËÜ¤ÎÄÌ»»£³£°£°ËÜÎÝÂÇ¡¢¤¢¤È£µ£¶ÂÇÅÀ¤ÎÄÌ»»£±£°£°£°ÂÇÅÀ¤È¡È¥È¥ê¥×¥ëÃ£À®¡É¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡££²Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢º£µ¨Ãæ¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö¤¤¤Ä¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¡¢²ù¤¤¤Ï»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£¸¡£È´¤«¤ê¤Ê¤¯¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤à¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë
¡¡¢¡µð¿Í¤Ç£´£°ºÐ¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë°Ê¾å¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï£²£µÇ¯¤Ë£´£±ºÐ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¡¢£²£³Ç¯¤Ë£´£±ºÐ¤ÎÃæÅç¹¨Ç·¡¢Æ±Ç¯£´£°ºÐ¤Î¾¾ÅÄÀë¹À¡¢£±£¹Ç¯¤Ë£´£°ºÐ¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ¤é¤¬¤¤¤ë¡£µð¿Í¤ÇÌî¼ê¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï£¹£¶Ç¯¤Ë£´£³ºÐ¤À¤Ã¤¿Íî¹çÇîËþ¡Ê¤½¤Î¸åÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£´£µºÐ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ë¡£Åê¼ê¤â´Þ¤á¤¿ºÇÇ¯Ä¹¤Ï£±£¹Ç¯¤Î£´£´ºÐ¡¦¾å¸¶¹À¼£¡£