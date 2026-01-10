お笑いコンビ「おぎやはぎ」が8日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。子供の扱いが最高にうまいお笑い芸人を明かした。

小木博明が年末年始は家族でハワイに行ったと明かすと、矢作兼はまだ子供が6歳と2歳のため、韓国に行って、屋内にプールや遊園地もあるホテルに泊まったとし「子供がまだ小さいから、休みの方が辛いわけ。朝起きた瞬間から笑っているんだからね。子供は。パパ、プール行こう！って」と語った。

さらに、長男が流れるプールでゴーグルを落とし、8周探しても見つからなかったことも明かした。だが、2日目から合流したのがアンタッチャブル・山崎弘也で「ザキヤマは子供と遊ぶのうまいから戦力になるのよ。ザキヤマ上手いのよ。ずーっと遊んでくれるから」と語った。

小木も、以前娘が小さかった頃に、ハワイからの帰りの搭乗口で山崎に会い、人見知りの娘がそこからずっと大爆笑していたと明かした。

矢作も「上手いよ。メシの食わせ方とかも上手いんだよ」とし、普段は子供は食事に飽きてしまうため、すぐに動画などを見せてしたったりしていたが、山崎は「ご飯とかお肉とか、子供のプレートによそうんだけど、“ああ、ごめん、ごめん、ごめん。これちょっとよそい過ぎちゃったな。これ無理だよね。ごめんね、ごめんね！”とか言うんだよ。そうすると、“無理じゃないんですけど”って。食べ終わると“あ、もう食べたの？じゃあもう1回よそってあげる。ああ、ごめん、ごめん。これはさすがに無理だよね。こんなによそっちゃったら無理だよね？”とか言いながらやるからね。“無理じゃないけど”とか」と、テンション高く子供に食事をさせていると説明。

小木も「上手いよなぁ、子供のいいところつかむよね。ザキヤマ凄いわ」と感心していた。