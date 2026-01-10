ざっくり開いた服に目が行く…韓国美人ゴルファーの開放的な南国ショット

韓国の女子プロゴルファー、ホ・ダビン（27）のオフSHOTがゴルフファンを虜にしている。

【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェア

ホ・ダビンは最近、自身のインスタグラムで「I ♡ HAWAII」とのキャプションとともに、ハワイ旅行中に撮影したとみられる写真を複数枚投稿した。

（写真＝ホ・ダビンInstagram）

写真には、青空と海を背景に笑みを浮かべるホ・ダビンが収められている。首元が大きく開いた白のホルターネックトップスにデニムを合わせた服装で、体にフィットしたトップスからは引き締まったスタイルの良さが際立つ。

さらに別のカットでは、ハワイの街中を散策する自然体の様子も公開。普段のゴルフウェア姿とは異なるリラックスした雰囲気が伝わり、多くのファンの視線を集めた。投稿には、「可愛すぎる」「美しすぎて反則です」「韓国最高の美人ゴルファー！」といった声が相次いで寄せられている。

1998年9月12日生まれで27歳のホ・ダビンは、2016年にプロ転向し、端正なルックスと実力を兼ね備えた女子プロゴルファーとして人気を集めてきた。2025年シーズンは韓国女子プロゴルフの正規ツアー1部で29大会に出場し、賞金総額1億971万ウォン、日本円で約1185万円を獲得している。