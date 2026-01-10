脱炭素社会の実現に向け、太陽光発電は再生可能エネルギーの柱だ。

国内で適地が少なくなる中で、地域事情と適合した形の活用を図っていかなければならない。

政府は昨年１２月、大規模な太陽光発電施設「メガソーラー」に対する規制強化策をまとめた。

新規事業への支援廃止や、環境影響評価（アセスメント）の対象拡大、事業者への監視体制の強化などが柱だ。景観法の運用見直しを含め約２０項目に及ぶ。

東日本大震災以降、政府が推進してきた太陽光発電の政策を大きく転換させる内容だ。

太陽光発電の普及は目覚ましい。２０１０年度、電源構成に占める割合は、０・３％にすぎなかったが、２３年度には９・８％にまで増えている。

日本の太陽光発電の累積導入量は世界有数で、平地面積あたりでは主要国の２倍以上の水準だ。だが、適地が少なくなり、歪（ひず）みが目立つようになった。規制を強化すべき局面を迎えたと言える。

北海道の釧路湿原国立公園周辺では、希少鳥類の生態系に影響するとして反対運動が起きている。千葉県鴨川市では、東京ドーム３０個分に匹敵する山林開発を巡り、土砂災害が懸念されている。

住民の不信に向き合わなければ太陽光発電を基幹電源とし続けることは難しくなる。乱開発に歯止めをかけることが必要だ。

太陽光発電を普及させてきた原動力は、再生エネで発電した電気について、市場価格に一定額を上乗せして買い取る制度だ。

１２年に始めたが、２７年度からは新たなメガソーラーへの支援を廃止するという。無秩序な増設を抑える狙いがあり、妥当だ。

政府はエネルギー基本計画で、４０年度に太陽光発電の割合を２３〜２９％に増やすことを目指している。適地が少ない中でも、普及させる知恵を絞るべきだ。

ビルや工場の屋上、農業のビニールハウス上など、活用できるスペースはまだ多い。

軽くて曲げられる次世代型「ペロブスカイト太陽電池」は設置場所が柔軟に選べるため有効だ。政府は中国に負けぬよう製造技術の向上を支援してもらいたい。

３０年代後半からは、耐用年数を迎えた太陽光パネルの大量廃棄が予想される。リサイクルを義務付ける法整備も進めてほしい。

太陽光発電の制約が増していることを踏まえれば、洋上風力や地熱に限らず、多様な再エネ技術の開発に注力することが重要だ。