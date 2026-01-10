米国が、戦後主導してきた多国間協調の枠組みを自ら破壊し、自国の利益を優先する「米国第一主義」を加速させた。

気候変動や感染症など世界全体で取り組むべき課題への対策が後退するのは避けられない。世界の不確実性を高める米国の振る舞いを憂慮する。

トランプ大統領が７日、国際機関や条約などからの脱退や資金拠出停止を指示する大統領覚書に署名した。対象は６６に及び、さらに増える可能性もある。

地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」などの前提となる、国連気候変動枠組み条約も含まれる。１９９２年に採択された条約には１９８の国・地域が参加しており、米国が離脱すれば世界で初めてとなる。

米国はすでにパリ協定からの離脱を表明しており、今月２７日に正式に離脱する。条約への復帰には米議会の承認が必要との見方があり、影響は長引くとみられる。

米国はこれまで他の先進国とともに、途上国向けの資金支援を巡る議論に加わっていた。今後、支援の先細りや、対策の遅れによる被害拡大が懸念される。

米国が不在となる国際機関で、中国が影響力を強めるのは間違いない。米国がすでに脱退を決めた世界保健機関（ＷＨＯ）など多くの機関で、中国は積極的に拠出金を増やしており、最大の資金拠出国になるとみられている。

中国は、自国の一部とみなす台湾がＷＨＯ総会などに参加するのを阻止してきた。これでは世界で再び感染症が広がった際の危機対応に、懸念が拭えない。

米国は第２次大戦後、国連創設と多国間協調を主導してきた。一方、トランプ政権は昨年１２月に発表した国家安全保障戦略で、「国家主権を奪い取る国際機関による介入」に反対すると表明した。

年明けには国連に通告することなくベネズエラを攻撃し、石油利権確保に動いた。中国やロシアの影響力を排除するためだとしているが、中露が力で対抗し、かえって米国の権益を脅かすことになるのではないか。

木原官房長官が米国の対応について、「米国が国際社会で果たし得る役割は重要だ」と述べるにとどめたのは物足りない。

日本外交は、日米同盟とともに「国連中心主義」を基軸としてきた。国際機関の中には肥大化し、改善を要するものも少なくない。この機会に組織の運営方法などを見直す必要があり、日本は率先して改革を主導すべきだ。