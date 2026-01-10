阪神が球団創設１００周年に向け、グローバル化を進めていくことが９日、分かった。２７年シーズンからセ・リーグも正式にＤＨ制を導入。より選手補強の可能性も広がる中で、球団首脳は「まずは一回、やってみる」と新たなチャレンジに動く。具体的には近年、結び付きを強める台湾を含めたアジアマーケットを注視。また、今シーズン後には、駐在スカウトがピックアップした有望選手を日本に呼び、トライアウトを実施するプランも明かした。

阪神が球団創設１００周年に向け、市場拡大でチーム強化に動く。今シーズン後に初の試みとして１０、１１月をメドに日本で、外国人選手のトライアウトを予定していることが判明。球団幹部は「可能性はあります。イメージとしては、ですね」と含みを持たせたが、実施に向けて調査を進めている。

まずターゲットにするのはアジアマーケット。中でも台湾球界に目を向けた。球団では１６年から主催試合で「台湾デー」を開催している。昨年８月には初の試みとして台湾で野球教室を実施。ＯＢの鳥谷敬氏、秋山拓巳ＢＡに加え、富邦ガーディアンズで副ＧＭを務める林威助氏も講師として参加し、連係を深めた。

球団では古くは郭李建夫氏の活躍から、０２年度ドラフトでは林氏が入団。１７年には当時２１歳の左腕・呂彦青を獲得したが、２１年シーズン途中にチェン・ウェインが退団したのを最後に台湾人選手は在籍していない。球団幹部の一人は「できれば選手を獲得したいと思っている。育成も含めて有望な選手がいればと指示はしています」と説明した。

今オフ、味全からソフトバンク入りした徐若熙が、日米複数球団で争奪戦になった。２４年のプレミア１２では決勝で日本に勝利。急速に市場価値も高まってきた。そんな台湾と並行して、中南米の市場にも熱視線を送る。昨年１０月には１４年から３年間、球団に在籍したマウロ・ゴメス氏と、駐ドミニカ共和国スカウト契約を結んだ。狙いは明確だ。同幹部が語る。

「まずは一回、やってみる。やってみて、ちょっとずつ修正していく。毎年、同じようにやる必要もないですから。いい選手がいたら連れてきてチェックしようや、と」

大リーグでは「ショーケース」と呼ばれる各球団スカウトを集めたトライアウトがあるが、日本で、しかも単独球団で行うのは極めて異例と言える。過去、２４年１月にはドミニカ共和国で現地トライアウト（入団テスト）を開催。マルティネスとベタンセスを育成で獲得した。同年８月には同じ中米のパナマで実施し、アルナエスを獲得。同年１２月には再びドミニカ共和国で実施し、コンスエグラと育成契約を結んでいる。

近年、米国で実績を積んだ選手が来日する事例は希少。日本選手同様に、外国人選手も自前での育成を目指すことは、将来的なチーム強化において合理的な方策だ。さらに２７年シーズンからはセ・リーグも正式にＤＨ制を導入。別の球団幹部も「野球が変わるから、補強方針も変わってくる」と言う。創設１００周年に向かう球団が、既成概念に捕らわれない発想でグローバル化を進める。