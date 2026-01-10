西武の育成4年目・三浦大輝投手（25）がアストロズに移籍する今井達也投手（27）の「背番号48」を継承する覚悟を示した。“愛弟子”として偉大な先輩から多くを学んできた三浦は「今井さんにもお世話になっている。結果とか人間性とかを認められてからつけられると思っている。春からしっかりとアピールしていきた」と今季の飛躍を誓った。

背番号に見合う活躍に向け、オフ返上覚悟でトレーニングに打ち込んできた。「どちらかというとずっと投げて、ずっと筋トレして、動いてきた2カ月でした」。昨オフは新たなトレーニング法も取り入れるなど試行錯誤の段階だったというが、今年は昨季の経験も踏まえた上での4勤1休のルーティンで調整。「今はめちゃくちゃ順調に来ていますね」とキャンプインを心待ちにしている。

今井自身も成長株には一目を置いている。三浦について「まだ伸びしろがあるし楽しみな選手。（西武は）投手層が厚いですけど、何とか割って入って欲しい。一番長い時間いるし、プライベートでもご飯を食べる。ここまで遠慮なく何でも聞いてくる後輩というのはいなかったので、（48番は）どうせだったら、着けて欲しいですね」と期待を込めた。

三浦も“師匠”の思いを感じ取っている。

渡米前の今井と合同練習を予定しているといい「（48番は）やっぱり本当につけたい、というかつけなきゃいけない」。勝負の4年目。目の色を変えている。