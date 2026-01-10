ブリトニー・スピアーズ「二度とアメリカではパフォーマンスしない」宣言
ブリトニー・スピアーズ（44歳）が、「二度とアメリカではパフォーマンスをしない」と宣言した。
インスタグラムへの投稿の中、息子にピアノをプレゼントする予定であることなどを伝えると同時に、今後の予定について明かしたブリトニーは、「非常にデリケートな理由」により、今後、母国アメリカでパフォーマンスをしないと宣言した一方で、イギリスやオーストラリアのステージには立ちたいとの意向を表した。
その投稿でブリトニーはこう綴っている。
「今年はこのピアノを息子にプレゼントするの！実は、私がインスタで踊るのは世間が知らない身体の問題を癒すため。もちろん、時にそれは恥ずかしいこと…でも、自分の命を守るために私は炎の中を歩いてた」
「非常にデリケートな理由から、私は二度とアメリカでパフォーマンスを行わないけど、まとめ髪に赤いバラを刺し、椅子に座って、イギリスかオーストラリアで近々息子と一緒にパフォーマンスをできることを願ってる」
元夫ケヴィン・フェダーラインとの間にショーン（20歳）とジェイデン（19歳）という2人の息子がいるブリトニーは、どちらの息子のことを言っているのかは明らかにしていないが、以前にジェイデンのピアノのスキルを称賛する投稿をしていた。
