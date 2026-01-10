【ワークマンの1,900円バッグ】が優秀！「見た目以上の収納力」「旅行シーンにも活躍」

プチプラで機能の充実したバッグを探しているなら、やっぱり【ワークマン】がおすすめ。「この価格でこんなに使えるの？」と驚きそうな、1,900円（税込）のバッグが目白押しです。大人のコーデに合わせやすい見た目ながら、公式サイトで「見た目以上の収納力」「旅行シーンでも活躍」とうたわれる収納力と機能性の高さ。荷物が増えがちな日常使いはもちろん、移動の多いお出かけや旅行など、大人世代が求める実用性をしっかり叶えてくれそうなラインナップを紹介します。

驚きのポケットが付いた大容量 & 多機能バッグ

【ワークマン】「アーバンマルチストレージトート」\1,900（税込）

トレンドのワークテイストをさりげなく取り入れられそうなデザインのトートバッグが、公式サイトで「見た目以上の収納力」といわれる理由はポケットにあります。外側のポケットはマチがあって、たっぷり入りそう。さらに、ファスナーで左右にガバッと開いて、小物を細かく整理できるポケットが満載。本体の内側にもポケットが付いていて、たっぷりの荷物をきれいに整理できそうです。