£²·î¤Ë£µ£¹ºÐ¡¦»°±ºÃÎÎÉ¡Ö¾ðÇ®¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥×¥í£´£±Ç¯ÌÜ¤Î·è°Õ¡¡£µµ¨¤Ö¤ê£ÊÉüµ¢¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ê³¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£Ê£³Ê¡Åç¤Ø¤ÎÆþÃÄµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥×¥í£´£±Ç¯ÌÜ¡¢²£ÉÍ£Æ£Ã»þÂå¤Î£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè¡¢£µµ¨¤Ö¤ê¤Î£ÊÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡££²·î£²£¶Æü¤Ë¤Ï£µ£¹ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢£ÊÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿³ëÆ£¤âÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¾ðÇ®¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£È¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëº£µ¨³«ËëÀï¤Î£²·î£·Æü¡¦¹ÃÉÜÀï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¤ò£µ£¸ºÐ£³£´£¶Æü¤Ë¹¹¿·¤·¡¢£Ê¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï£²£±Ç¯£³·î£±£°Æü±ºÏÂÀï¡Êºë¶Ì¡Ë°ÊÍè¡¢£±£·£¹£µÆü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó£Ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÌÜ»Ø¤¹´î¤Ó¤ò¡¢¥«¥º¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£±¡×¡£¤Þ¤À¸«´·¤ì¤Ê¤¤ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤Î¹âÍÈ¤¬¡¢£²·î¤Ë¤Ï£µ£¹ºÐ¤È¤Ê¤ëÁ´¿È¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤¢¤é¤¬¤¤Â³¤±¤Æ¥×¥í£´£±Ç¯ÌÜ¡£¤·¤«¤·£Ê£±¤«¤é¿ô¤¨¤Æ£´ÈÖÌÜ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë£Ê£Æ£ÌÎë¼¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢Éé½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ë¤âËþÂ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï½Ð¾ì£·»î¹ç¡¢£°ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÅö¤¿¤ë£Ê£³¤ÎÊ¡Åç¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¡ÊÎë¼¯¡Ë¤¬¾º³Ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢£Ê¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ä¤Ï¤ê£Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿Îë¼¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Éé½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬¤½¤Î°ì°ø¤À¡£º£µ¨¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤Æ¡¢£Ê£³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º£Ê£²¥¯¥é¥Ö¤È¤âÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¶¯ÅÙ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò¡¢ÀµÄ¾¹Í¤¨¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î²óÉü¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¿´¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë³èÌö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢º£¤Ï´õË¾¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£Ê£Æ£Ì¤Ç¤Ï£²£²Ç¯¤ËÎë¼¯¤Ç£²ÆÀÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢£Ê¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï²£ÉÍ£Æ£Ã»þÂå¤Î£±£·Ç¯£³·î£±£²Æü¤Î·²ÇÏÀï¡ÊÅö»þ£Ê£²¡Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡££µµ¨¤Ö¤ê¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¡¢¿ô»ú¤ÎÌÜÉ¸¤Ïµó¤²¤º¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢»î¹ç¤Ë¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¼¤Ò¥´¡¼¥ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤Ç¤¤¿¤éËÜÅö¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¥«¥º¡£´ÔÎñ¤â¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¾ðÇ®¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿Ä¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ®¤¯Ç³¤¨¤µ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¶âÀî¡¡ÍÀ¡Ë
¡¡¢¡¡È¥¥ó¥°¡É¥«¥º¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¢¦¹â¹»»þÂå¡Ê£±£µºÐ¡Ë¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÎ±³Ø¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¿Í´Ö£±£°£°¡ó¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªÁ°¤Ï£¹£¹¡óÌµÍý¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì
¡¡¡Ö£±¡ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢ËÍ¤Ï¤½¤Î£±¡ó¤ò¿®¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¦£¹£°Ç¯¡Ê£²£³ºÐ¡Ë¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¡Ê¸½Åìµþ£Ö¡Ë¤ØÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤Ë
¡¡¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ò£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¢¦£¹£²Ç¯£±£±·î£³Æü¡Ê£²£µºÐ¡Ë¡¡¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥¤¥é¥óÀï¤Ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á
¡¡¡Öº²¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡¢Â¤Ë¡×
¡¡¢¦£¹£¸Ç¯£¶·î£µÆü¡Ê£³£±ºÐ¡Ë¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¤·¡¢Ä¾Á°¹ç½ÉÃÏ¤Î¥¹¥¤¥¹¤«¤éµ¢¹ñ
¡¡¡ÖÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤Èº²¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¢¦£±£±Ç¯£³·î£²£¹Æü¡Ê£´£´ºÐ¡Ë¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¡£ÅìËÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤Ã¤È»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¢¦£±£·Ç¯£²·î£²£¶Æü¡Ê£µ£°ºÐ¡Ë¡¡£µ£°²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·»Ë¾å½é¤Î£µ£°ºÐÁª¼ê¤Ë¡£
¡¡¡Ö£¶£°ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡¢¦£²£´Ç¯£¶·î£²£µÆü¡Ê£µ£·ºÐ¡Ë¡¡Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÊÝÍ¸¢¤ò»ý¤Ä£Ê£²²£ÉÍ£Æ£Ã¤«¤é£Ê£Æ£Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î²ñ¸«¡£
¡¡¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¼¤á¤ëÁªÂò¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¾ðÇ®¤ò½Ð¤¹¤«¡¢É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡×
¡¡¢¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã¡¡¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ÏÊ¡Åç»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡¢°ËÃ£»Ô¡¢¹ñ¸«Ä®¡¢·¬ÀÞÄ®¡¢ÀîËóÄ®¤Ê¤ÉÊ¡Åç¸©Á´°è¡££²£°£°£²Ç¯¡¢£Ê¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊ¡ÅçÌ´½¸ÃÄ¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢£°£´Ç¯¤Ë¡ÖÊ¡ÅçÌ´½¸ÃÄ¥æ¥ó¥«¡¼¥¹¡×¤òÁÏÀß¡¢Ê¡Åç¸©¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡££°£¸Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ò¡ÖÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã¡×¤Ë²þ¾Î¡££±£³Ç¯¤Ë£Ê£Æ£Ì»²²Ã¡¢£Ê¥ê¡¼¥°½à²ÃÌÁ¥¯¥é¥Ö¤Ë¡££±£´Ç¯¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¡¢£Ê£³¤Ë»²Àï¡££Ê£³¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£²£±¡¢£²£´Ç¯¤Î£µ°Ì¡£ºòµ¨¤Ï£±£°°Ì¡£ËÜµòÃÏ¤Ï¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê£µ£·£±£°¿Í¼ýÍÆ¡Ë¡£