育成４年目右腕・三浦大輝投手（２５）が９日、アストロズへの入団が決まった今井達也投手（２７）が背負った「４８」継承へ並々ならぬ覚悟を明かした。

中京大から２２年育成ドラフト３位で西武に入団。今井とは毎年１月の自主トレだけでなく、昨年１１月のポスティング容認後も常に２人で練習し、８日に今井がベルーナＤを訪れた際は連絡を受けロッカー整理を手伝うほどの間柄。今井も「一番長い時間（一緒に）いる。ここまで遠慮なく聞いてくる後輩は今までいなかった」とかわいがる“一番弟子”だ。アストロズ決定後にももちろん連絡。「変わらず、『本当に（アストロズに）入ったのか？』ってくらいのテンションでした。身近な人なのにああいう所にいる、不思議な感覚」と今季から別のチームでプレーする実感はまだわいていない。

師匠の移籍により、「４８」は空位になった。三浦にとっては、「偉大な番号」。今井からも「（三浦に）つけてほしい」と期待されている。その一方で「まずは結果と人間性が認められてから」と継承にはいくつもの壁があることは理解している。

三浦は「本当につけたいし、つけなきゃいけない。他の人にはつけてほしくない」ときっぱり。「恩返しじゃないですけど、まずは１軍で投げている姿を報告しなきゃいけないと思っています」。熱い思いを胸に、まずは早期の支配下昇格を目指す。（大中 彩未）