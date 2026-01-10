阪神・村上頌樹投手（２７）が９日、巨人からブルージェイズに移籍した岡本に“感謝”した。３月２７日の巨人戦（東京Ｄ）で開幕投手の有力候補に挙がる、通算７試合で４勝無敗のＧキラー。智弁学園（奈良）の２学年先輩との対戦がなくなり、「いい打者が抜けるのでうれしいです」と、ちゃめっ気たっぷりに祝福した。

これまで「憧れの先輩。気持ちが入る」と、胸を借りるつもりで挑んできた。「対戦は本当に楽しかったですし、あいさつに行ったときも話しかけてくれて、本当にいい先輩」。対戦成績は１５打数１安打で「（２５年４月４日に）ヒットを１本打たれたので、悔いが残りますね」と冗談めかしたが、躍進する過程で自信につながったことは間違いない。

今シーズンに向けた漢字一文字に「一」を掲げ、「日本一になりたいですし、一番いい投手が沢村賞を取れる」と気合十分。８日から師事する元虎戦士の青柳（ヤクルト）らと静岡・沼津市内で合同自主トレを開始した。「岡本さんなら絶対にできると思いますし、いい姿を見せてもらいたいです」。メジャーで暴れ回るＯＫＡＭＯＴＯの活躍を励みに、２６年も伝統の一戦で無双する。（小松 真也）