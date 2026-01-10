ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が９日、鹿児島・天城町で自主トレを公開した。福岡移転後初のパ・リーグ３連覇に向け、課題克服に着手していることを明かした。

２５年は腰や左かかと痛で７５試合の出場にとどまった。速球を打つと、ファウルが多いというデータが算出された。「ポイントが前でも後ろでも打てる打ち方。幅を持って対応できるように練習からやっている」。１５０キロ超えの速球を攻略するため、球界屈指のミート力にさらに磨きをかけている。練習ではメトロノームが刻むリズムに合わせて振り出すなど、多様なティー打撃に取り組んだ。

２４、２５年にパ・リーグ最多勝を獲得した有原が日本ハムに移籍。２５年に優勝争いを繰り広げたライバルを「（日本ハムは）元々、先発も良かった。そこに（有原も）加わるのは（層が）厚くなる」と警戒した。

３月にＷＢＣが控える。２３年大会は主に２番打者として世界一に貢献した。「今のところ状態はいい。順調に来ている。（前回大会は）すごい経験をさせてもらったので、またあの景色に立てるように」と出場に意欲。順風満帆の一年にすべく、準備を着々と進めている。（森口 登生）