お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54)が8日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。これまでも大ファンだと公言していた女優・長澤まさみ（38）の結婚を祝福した。

矢作は長澤について「いい人なんだよ。超かわいい！」と絶賛。

小木博明から“いい人エピソード”を求められると「長澤まさみと買い物中に会ったのよ。会って、目が合うでしょ。目が合って“ああ〜！”って言って。そうしたら近寄っていくじゃん、こっちから。そうしたらさ、あの感じ。テレビのものまねのデレデレしてる感じ。ニヤニヤというかデレデレよ。俺が寄ってくと、デレデレしてくれるんだぞ、かわいいよ。“矢作さん、矢作さんがいるの知ってました”とか言うの」と説明した。

矢作は長澤と「とんねるずのみなさんのおかげでした」などの番組でも共演したことがあるとし「ちょっとした絡みよ。なのにデレデレしてくれるの。凄いかわいいの。めちゃくちゃいい人」と絶賛していた。

長澤は元日に映画監督・福永壮志氏との結婚を発表した。