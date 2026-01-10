お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が8日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。年末に滞在した鹿児島県・奄美大島で、朝方に火災報知機が作動し、

現地では明石家さんまの長女で、2022年から東京と奄美大島の二拠点生活をしているタレントのIMALUとも会うなど、楽しく過ごしたという。だが、最終日に朝方まで飲んでホテルに戻り、9階の自室で寝ようとしたら朝5時くらいに「パ〜オン、パ〜オン、パ〜オン！」という警報音が鳴り「火災報知機が作動しました」と響いたが、「寝ぼけてて、うるさいし」そのままにしていると、今度は「火事ですって言い出したの。8階から火事ですって。あ、俺ダメだって思ったのもう」と明かした。

だが、奄美大島で以前東京のテレビ局で報道関係にいた人と飲んだことで「何か知らないけど、報道だ！と思って急に。カメラ回して、8階に行くわけ。危ないけど降りた方がいいから。下から火が出ていたらお終いじゃん。ヤベエと思って。凄いのよバクバク感は」と説明した。

貴重品を持って、カメラを回しながら非常階段で8階に降りたが「8階はね、全然、煙が出てないのよ。でも結構、いろんな人が出てきて。部屋見て、煙がドアの下から出てないか調べて。エレベーターは消えてる。だから非常階段で行くしかない。で、下に降りて行って。下からお客さんが“ミスでした。誤作動みたいですよ”って言うわけ。“はいはい、分かりました”って上に行こうとしたんだけど、いや待て待てと。こういうのって、お客さん同士で伝えられたことを信じて、そういう事故もあるじゃない。これはホテルマンが来て説明しないとダメなのに、ずっと機械の声だけなの。“火事です、逃げてください”とか」と語った。

一度は部屋に戻ったものの、「報道魂としてはさ、絶対にホテルマンが各階に行って言わなきゃダメと、絶対にね。言うか、放送で言うか。それもないまま。最後までないのよ。これはマズいなと思った」と言い、時折警報も鳴っている中、朝IMALUと約束していたため寝てしまったという。

ホテルのチェックアウトは午前10時で、IMALUとの約束は午前10時半だったため、「10時には本当は出ないといけないんだけど、10時5分ぐらいになっちゃったの。そうしたら早速、部屋に電話かかってが来て。チェックアウトの時間が超えてるって。そんなことで朝、お騒がせさせているのにもかかわらず、10時きっかりに出ろみたいな感じで、ちょっとちょっと、なんで10時5分で電話かかってくるんだよと思って」と語った。それでも、チェックアウトの時にスタッフから「きのうはお騒がせしました」と言われ「大変でしたね。びっくりしちゃいましたよ！」とお互いに笑顔で語ったと振り返っていた。