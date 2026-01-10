お笑いコンビ「おぎやはぎ」が8日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演。元日に結婚を電撃発表した女優・長澤まさみ（38）を祝福した。

長澤が結婚したお相手は映画監督の福永壮志氏。リスナーから、以前、矢作兼が長澤が結婚するなら、相手は映画監督だと語っていたというメールが紹介された。

矢作は「言ったかどうか分からないけど、映画監督ってなった時に、ああ、やっぱりなと思った。だって映画監督ぐらいしか嫌じゃん。俳優とか嫌だ。俺はなんせ、長澤まさみが一番好きなんだから」とファンとしての思いを語ると、小木は「映画監督なんてロクな人間いないよ、本当に。監督やってる人なんて」と笑った。

矢作は「これだけの大女優ね、俺が大好きな長澤まさみですけど。タモリさんでいうところのサユリストですよね。吉永小百合さんなの。タモリさんの吉永小百合さんが、俺の長澤まさみなの。長澤まさみは映画監督じゃなきゃ嫌なの。あとは画家とか。クリエイティブな人間じゃないと嫌なの」と力説。矢作は福永監督のことは「存じ上げないですよ」としながらも「長澤まさみが選ぶんだから、まあ、すごい才能でしょうよ。だってSHOGUNやってるんだよ！」と語った。

お相手の福永氏は1982年9月10日生まれ、北海道出身。2007年にニューヨーク市立大学ブルックリン校・映画学部を卒業し、15年に「リベリアの白い血」で長編映画初監督。ドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン1の第7話でも監督を務めている。