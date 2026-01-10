「爆弾級の補強」昨年に日本代表デビューの25歳FWがスペインの“ペドリ輩出”クラブに電撃移籍か！現地メディアは沸く「攻撃陣に革命を起こす」
ヴィッセル神戸は１月９日、2026シーズンのトップチームメンバーおよび背番号を発表。このリストから外れたFW宮代大聖が、海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチームの活動から離れていることを発表した。
24年に川崎フロンターレから神戸に加入した宮代は、２年連続で二桁得点を挙げた国内屈指のアタッカーだ。昨年７のE-１選手権で日本代表デビューも飾っている。その25歳の新天地は、スペイン２部のラス・パルマスになるようだ。
スペインメディア『GOL DIGITAL』は「グラン・カナリア島では、攻撃陣に革命を起こすための爆弾級の補強を準備している。ベネデッティとペドロラの加入に続き、アジア人ストライカーの加入も決定している」と報じている。
「ラス・パルマスは、日本的なセンスで攻撃陣を強化しようとしている。ミゲル・ラミレス会長は、ヨーロッパでの経験がない25歳のミヤシロの獲得に向けてヴィッセル神戸と交渉中だ。これは、グラン・カナリア島のクラブにとって大きな投資となる」
同メディアは、「ミヤシロはキャリアのすべてを日本サッカーで過ごした。その得点力はラス・パルマスを驚かせ、獲得を決めた。彼は、サラゴサとのデビュー戦ですにゴールを決めているコロンビアのニコラス・ベネデッティとカタルーニャのエスタニス・ペドロルに並ぶことになる」と続けた。
ラス・パルマスと言えば、現在バルセロナで活躍するスペイン代表MFペドリがプロデビューを飾ったクラブとして有名。現在は２部で自動昇格圏の２位につけている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
