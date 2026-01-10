ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２３５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間14:21）（日本時間04:21）
ダウ平均 49502.02（+235.91 +0.48%）
ナスダック 23702.28（+222.26 +0.95%）
CME日経平均先物 53695（大証終比：+1615 +3.01%）
欧州株式9日終値
英FT100 10124.60（+79.91 +0.80%）
独DAX 25261.64（+134.18 +0.53%）
仏CAC40 8362.09（+118.62 +1.44%）
米国債利回り
2年債 3.532（+0.044）
10年債 4.169（+0.002）
30年債 4.819（-0.017）
期待インフレ率 2.280（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（0.000）
英 国 4.374（-0.030）
カナダ 3.382（-0.018）
豪 州 4.688（+0.020）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.33（+1.57 +2.72%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4503.90（+43.20 +0.97%）
ビットコイン（ドル）
90251.69（-948.29 -1.04%）
（円建・参考値）
1424万8034円（-149707 -1.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
