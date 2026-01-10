NY株式9日（NY時間14:21）（日本時間04:21）
ダウ平均　　　49502.02（+235.91　+0.48%）
ナスダック　　　23702.28（+222.26　+0.95%）
CME日経平均先物　53695（大証終比：+1615　+3.01%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10124.60（+79.91　+0.80%）
独DAX　 25261.64（+134.18　+0.53%）
仏CAC40　 8362.09（+118.62　+1.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.532（+0.044）
10年債　 　4.169（+0.002）
30年債　 　4.819（-0.017）
期待インフレ率　 　2.280（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.863（0.000）
英　国　　4.374（-0.030）
カナダ　　3.382（-0.018）
豪　州　　4.688（+0.020）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.33（+1.57　+2.72%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4503.90（+43.20　+0.97%）

ビットコイン（ドル）
90251.69（-948.29　-1.04%）
（円建・参考値）
1424万8034円（-149707　-1.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ