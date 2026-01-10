和歌山競輪場の開設76周年記念「オッズパーク杯 和歌山グランプリ（G3）」が9日、開幕した。きょう10日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は11Rだ。

特選の脇本は打鐘で松井宏佑の3番手にはまったが、仕掛け遅れてかぶって9着。力を発揮してなかったが、状態も万全ではなさそう。しかし、二次予選で遅れは取れない。S班の底力で他派を制圧するか。マークの東口が肉薄。＜5＞＝＜1＞が本線。鈴木は初日、自力に転じて快勝。治田の力走で抜け出しも。平尾追う嶋田の差し注。

＜1＞東口善朋 皿屋（豊）君が長い距離を踏んでくれた。気持ちは入っているし、レースも見えて、緊張感を持って走れている。脇本君へ。

＜2＞嶋田誠也 平尾君へ。

＜3＞鈴木竜士 判断して踏ませてもらった。疲れが抜けてくれれば。落車の影響はない。セッティングは少し見直すかも。治田君に。

＜4＞平尾一晃 自力。

＜5＞脇本雄太 今日（初日）の展開では脚の状態は分からないが、良くないのは間違いないですね。自力。

＜6＞原田亮太 自力で。

＜7＞不破将登 ここは近畿の後ろですね。

＜8＞山本紳貴 同県の原田君マークです。

＜9＞治田知也 インフルになって前回は良くなかったが、しっかり自力を出して粘れているし悪くない。基礎づくりで練習をして良かったです。自力で。