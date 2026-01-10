ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th 山口シネマ杯」が、9日に開幕した。きょう10日の2日目、注目は12Rだ。なお、今節からミッドナイトの12R発売締め切り時刻が22時30分となっている。

深川が機力を整えて、しっかりと逃げる。気配のいい中嶋はカド自在に仕掛けて接近。佐竹は2コース差しで連に食い込むか。野中は舟足に上積みが欲しい。中嶋次第では表の浮上も。

＜1＞深川真二 安定板がついてチルト0も乗ったけど、起こしで鳴く感じがあったので、マイナスで行った。こっちの方が起こし、行き足は良かった。

＜2＞佐竹恒彦 宮脇（遼太）選手の伸びが凄かった。1マークで差したと思ったけど、その後に出られた。ターン回りや起こしは悪くない。

＜3＞野中一平 前半はスムーズだったけど、押し感がない。それにスタートを放るとスリットも下がる感じがある。

＜4＞中嶋健一郎 直線は少し余裕がある。でもターンでふわふわしている。

＜5＞表憲一 足は戦える感じはある。普通くらいかな。初日はピット離れが良くなかった。

＜6＞永井聖美 足は悪くないと思う。乗り心地も違和感はなかった。