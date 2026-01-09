「エコバッグ忘れた、、」→【3COINS】にいいのあった！ 鞄に付けても可愛い♡「優秀アイテム」

何かと出番が多いエコバッグだけれど、うっかりカバンに入れ忘れてしまうことも。【3COINS（スリーコインズ）】で見つけたポーチ付きエコバッグなら、チャームのようにバッグに付けておけるから、持ち忘れを防ぎつつ、コーデのアクセントにもなってくれます。

ハート型ポーチが大人可愛いエコバッグ

【3COINS】「ハートポーチエコバッグ」\880（税込）

ハート型ポーチが目を引く、大人可愛いデザインのエコバッグ。エコバッグを使わないときはポーチに収納して、チャームとしてバッグに付けておけるのが便利です。チャーム部分はレザー調素材を使用していて、プチプラながら高見えを狙えるのも嬉しいポイント。日常のお買い物はもちろん、旅行シーンにもおすすめです。

冬らしさ満点のふわふわ素材ポーチ付き

【3COINS】「フェイクファーチャームエコバッグ」\880（税込）

こちらのエコバッグは、冬らしさたっぷりなファー風ポーチ付き。エコバッグは10cmのマチ付きで、かさばるアイテムも収納しやすいのがポイントです。さらにチャームを取り付けられるループ紐まで付いているから、なくすのが心配な人にもぴったり。バッグのほか、普段使う鍵にキーホルダー感覚で付けておくのもありです。

