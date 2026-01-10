ＥＵ加盟国が南米４カ国との長年待ち望まれていた貿易協定を承認したことは、各国政府が米国への依存から離れてパートナーシップの多様化を図っていることを浮き彫りにしているとエコノミストは述べている。



昨年から世界は変わり、欧州は異なる方向を目指す必要があることを理解しているという。ＥＵと南米の経済ブロックであるメルコスル創設国のアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイとの協定は、約２５年に渡って断続的に交渉されて来たもので、現在ではＥＵが米国と中国への経済依存から脱却する取り組みの一部をなしている。



「これは世界が米国から離れつつあることを示す声明だと思う」と同エコノミストは述べている。



EUR/USD 1.1639 EUR/JPY 183.77 EUR/GBP 0.8677



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

