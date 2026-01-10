中国とAUが戦略対話を開催

王毅外交部長は1月8日、エチオピアのアディスアベバにあるアフリカ連合（AU）本部で、AU委員会のマハムード・アリ・ユスフ委員長と中国-AU第9回戦略対話を行いました。

王部長は、「今年は中国とアフリカの外交関係樹立70周年であり、中国の外交部長が新年最初の外遊先にアフリカ訪問を選んだのは36年連続になる。この外交上の伝統は、中国の対アフリカ政策の安定性を示すとともに、発展途上国の団結を表している」と強調しました。

王部長はさらに、「中国は自らの発展を通じて、アフリカを含めた幅広い発展途上国を支援し、共に『グローバル・サウス』の利益を守っていきたいと願っている。中国はアフリカが国際舞台でより大きな役割を果たすことを支持し、真の多国間主義を実践し、より公正で合理的なグローバル・ガバナンス体系の構築を推進していく」と表明しました。



これに対しユスフ委員長は、「アフリカにとって、中国は完全に信頼し、頼ることのできるパートナーだ。AUと中国の友好関係は相互尊重と平和的な発展への共通のビジョンに基づき、すでに『グローバル・サウス』の協力の模範となっている。AUは一つの中国の原則を堅持し、中国が台湾問題で核心的利益を守ることを強く支持し、中国の分裂を図るいかなる行為にも反対する」と強調しました。（提供/CRI）