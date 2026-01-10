女優の橋本環奈（26）が9日に放送されたフジテレビ「最強パワースポット旅」（後9・00）に出演。まさかの人物と「お友達」と明かして驚かせた。

今回は「太宰府天満宮」「富士山」「伊勢神宮」周辺のパワースポットを紹介。橋本はお笑いタレントの宮川大輔と共に地元でもある「太宰府天満宮」を訪れ、開運スポット5選を紹介した。

冒頭で開運スポットの「情報をくれる最強地元民」として、開運旅アドバイザーの女性、福岡グルメインスタグラマーの男性、大宰府天満宮で権禰宜を務めている男性の3人が協力者としてLINEで情報を伝えてくれると説明された。

すると、橋本は大宰府天満宮で権禰宜を務めている男性について「ちなみに…お友達です」と明かした。これにVTRを見守っていた出演者たちが「お友達?」「え?」と耳を疑った。さらにロケでお供する宮川も「ウソやろ!?」と衝撃を受けた。

「何でお友達になったん?」と聞かれた橋本は「太宰府天満宮に来すぎて…いろいろ紹介をしていただいて。宮司さんであったりとか…みなさんとお会いしているので」と伝えた。