歌手近藤真彦（61）が9日、千葉・幕張メッセで開幕した東京オートサロンの日産ブースで「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトの発表イベントに出席した。

1982年（昭57）に発売され、近藤がCM出演した初代マーチを近藤が入手。日本全国に5校ある日産自動車大学の生徒たちがレストアしてよみがえらせた。「赤い初代マーチを見つけて買ったんだけど、ギアがオートマチックだった。僕はマニュアルが好きなので、マニュアルの白いマーチを買って、生徒たちにミッションやエンジンを載せ替えてもらったりした。今では作っていない部品を型取りして新たに作ったり、手間のかかる作業を丁寧にやってくれた。うちのレーシングチームにメカニックとして参加してくれることもあります。できあがった初代マーチは、全国の日産の営業所とかにも持っていって活用できたらいいです」と話した。

KONDO RACING監督としても活動する近藤だけに、イヴァン・エスピノーサ日産CEO（47）、豊田章男トヨタ自動車会長（69）、渡辺康治ホンダ・レーシング社長（61）も登場。良きライバルとして健闘を誓い合った。

また、近藤は5月9日の沖縄・宮古島から新潟・佐渡島、島根・隠岐島、兵庫・淡路島の4カ所5公演のツアー「島っていこうぜ！〜おマッチしてます 2026！〜」も発表。「今年のテーマは島。タイトルは風呂に入っている時に思い付きました。島の現地の方も優先しますが、僕を長年応援しくれるファンの方が夫婦で旅行を兼ねて来てくれたらと思います」と話した。

今年については「歌手活動もレースも全力投球だけど、健康にこだわっていきたい。夜、深酒をしすぎないように起きる時間を1時間早くしました。寝る時間は2時間早くなって、たっぷり8時間寝て朝日を浴びるようにしています。年寄りっぽいけど、そういう年になって来た。僕より、先輩のジュリー（沢田研二）さん、矢沢永吉さん、郷ひろみさんが活躍してるのを見るとすごいなと思う。まだまだ、頑張ります」と話した。

◆Masahiko Kondo「島って行こうぜ！〜おマッチしてます 2026！」

▽5月9日 沖縄・石垣市民会館

▽5月30日 新潟・佐渡中央文化会館

▽6月6日 島根・隠岐の島町立隠岐島文化会館

▽6月13、14日 兵庫・淡路島しづかホール