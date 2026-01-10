歌手の近藤真彦（６１）が９日、千葉市の幕張メッセで行われた自動車イベント「東京オートサロン２０２６」に出席した。

かつてＣＭに出演した日産車「マーチ」の初代モデルを、整備士を育成する日産自動車大学校の学生の手を借りて復元。会場でのお披露目に立ち会った。「ＣＭのおかげで、どこへ行っても『マッチのマーチ』と今も言われる。マニュアルの赤いマーチに乗るのが夢だった。レースをやってたご褒美だと思ってます」と、ライバル社ながら駆け付けたトヨタ自動車・豊田章男会長らを前に喜んだ。

イベント直前には報道陣の取材に応じ、沖縄・石垣島や島根・隠岐など離島を巡る自身命名のライブツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます２０２６！〜」（全５公演）を５〜６月に行うことを発表。「位置づけとしてはライブだけど、ファンの集いのような要素を入れたい。島に住む人にも見てもらいたい気持ちがある。トリッキーなライブにしたい」と構想を膨らませた。

今年のテーマは「早起き」。朝の二度寝をやめたことで早寝にもつながり、規則正しく８時間睡眠を維持できているという。皇居外周のランニングも続けており「６５歳まではじっとしていたくないね」。先輩シンガーの矢沢永吉や沢田研二の名前を挙げ「刺激になるね」と闘志。「この１年間、締まっていきますよ！」と、ツアータイトルにかけてご機嫌だった。