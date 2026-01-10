NY株式9日（NY時間13:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　49482.03（+215.92　+0.44%）
ナスダック　　　23643.51（+163.49　+0.70%）
CME日経平均先物　53670（大証終比：+1590　+2.97%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10124.60（+79.91　+0.80%）
独DAX　 25261.64（+134.18　+0.53%）
仏CAC40　 8362.09（+118.62　+1.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.534（+0.046）
10年債　 　4.173（+0.006）
30年債　 　4.822（-0.014）
期待インフレ率　 　2.281（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.863（0.000）
英　国　　4.374（-0.030）
カナダ　　3.383（-0.017）
豪　州　　4.688（+0.020）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.13（+1.37　+2.37%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4495.70（+35.00　+0.78%）

ビットコイン（ドル）
91158.75（-41.23　-0.05%）
（円建・参考値）
1440万4906円（-6515　-0.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ