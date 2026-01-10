ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２１５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間13:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 49482.03（+215.92 +0.44%）
ナスダック 23643.51（+163.49 +0.70%）
CME日経平均先物 53670（大証終比：+1590 +2.97%）
欧州株式9日終値
英FT100 10124.60（+79.91 +0.80%）
独DAX 25261.64（+134.18 +0.53%）
仏CAC40 8362.09（+118.62 +1.44%）
米国債利回り
2年債 3.534（+0.046）
10年債 4.173（+0.006）
30年債 4.822（-0.014）
期待インフレ率 2.281（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（0.000）
英 国 4.374（-0.030）
カナダ 3.383（-0.017）
豪 州 4.688（+0.020）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.13（+1.37 +2.37%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4495.70（+35.00 +0.78%）
ビットコイン（ドル）
91158.75（-41.23 -0.05%）
（円建・参考値）
1440万4906円（-6515 -0.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
