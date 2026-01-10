ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２９１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 49557.46（+291.35 +0.59%）
ナスダック 23674.91（+194.89 +0.83%）
CME日経平均先物 53770（大証終比：+1690 +3.15%）
欧州株式9日終値
英FT100 10124.60（+79.91 +0.80%）
独DAX 25261.64（+134.18 +0.53%）
仏CAC40 8362.09（+118.62 +1.44%）
米国債利回り
2年債 3.526（+0.038）
10年債 4.173（+0.006）
30年債 4.826（-0.010）
期待インフレ率 2.282（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.863（0.000）
英 国 4.374（-0.030）
カナダ 3.383（-0.017）
豪 州 4.688（+0.020）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.72（+1.96 +3.39%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4516.90（+56.20 +1.26%）
ビットコイン（ドル）
91534.88（+334.90 +0.37%）
（円建・参考値）
1447万1665円（+52948 +0.37%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
