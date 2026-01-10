NY株式9日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　49557.46（+291.35　+0.59%）
ナスダック　　　23674.91（+194.89　+0.83%）
CME日経平均先物　53770（大証終比：+1690　+3.15%）

欧州株式9日終値
英FT100　 10124.60（+79.91　+0.80%）
独DAX　 25261.64（+134.18　+0.53%）
仏CAC40　 8362.09（+118.62　+1.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.526（+0.038）
10年債　 　4.173（+0.006）
30年債　 　4.826（-0.010）
期待インフレ率　 　2.282（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.863（0.000）
英　国　　4.374（-0.030）
カナダ　　3.383（-0.017）
豪　州　　4.688（+0.020）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.72（+1.96　+3.39%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4516.90（+56.20　+1.26%）

ビットコイン（ドル）
91534.88（+334.90　+0.37%）
（円建・参考値）
1447万1665円（+52948　+0.37%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ