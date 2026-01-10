（NY時間11:42）（日本時間01:42）

フェラーリ＜RACE＞ 379.06（+8.21 +2.21%）



フェラーリ＜RACE＞のバリュエーションは当面弱含みで推移する公算が大きいと、アナリストは指摘。同社のバリュエーションは、昨年２月末近くに２０２６年の予想ベース株価収益率（ＰＥＲ）が４６．３倍のピークを付けた後、現在は３２．５倍まで縮小している。



同アナリストは、２月に公表される通期決算と２０２６年のガイダンス発表を前に、コンセンサス予想が僅かに下方修正される可能性があると見ている。



「業績予想の修正により、投資家の議論は慎重姿勢が続くだろう」と述べている。



投資判断を「中立」、目標株価を３１０ユーロとしている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

