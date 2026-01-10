オンが下落 アナリストが「中立」に引き下げ＝米国株個別 オンが下落 アナリストが「中立」に引き下げ＝米国株個別

リンクをコピーする みんなの感想は？

（NY時間11:47）（日本時間01:47）

オン＜ONON＞ 49.28（-1.35 -2.67%）



オン＜ONON＞が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を従来の５５ドルから４７ドルに引き下げた。米州における卸売受注の成長が２０２６年度に減速し始め、欧州でも近い将来に同様の動きになる可能性が高いと指摘している。



「同社の戦略はこれまで考えていたほど機能していない」とコメント。また、若年層への訴求力が想定ほど高くはなく、主要なスポーツ専門店でライフスタイル製品の品揃え過多に繋がっているとも述べた。



【企業概要】

世界で事業展開し、高性能ランニング、アウトドア、トレーニング、アクティビティ、テニス用のプレミアムフットウェア・アパレル・アクセサリー製品を開発・設計・提供する。製品は独自のパフォーマンス向上のための技術革新により、主に特定のスポーツ用途向けに設計されるほか、カジュアルやレジャー用途にも使用される。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト