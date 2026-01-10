　10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1570円高の5万3650円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1710.11円高。出来高は1万9832枚となっている。

　TOPIX先物期近は3610ポイントと前日比82.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は95.89ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53650　　　　 +1570　　　 19832
日経225mini 　　　　　　 53660　　　　 +1585　　　272896
TOPIX先物 　　　　　　　　3610　　　　 +82.5　　　 19597
JPX日経400先物　　　　　 32570　　　　　+765　　　　2070
グロース指数先物　　　　　 709　　　　　 +14　　　　2194
東証REIT指数先物　　売買不成立

