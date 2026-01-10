日経225先物：10日2時＝1570円高、5万3650円
10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1570円高の5万3650円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1710.11円高。出来高は1万9832枚となっている。
TOPIX先物期近は3610ポイントと前日比82.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は95.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53650 +1570 19832
日経225mini 53660 +1585 272896
TOPIX先物 3610 +82.5 19597
JPX日経400先物 32570 +765 2070
グロース指数先物 709 +14 2194
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3610ポイントと前日比82.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は95.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53650 +1570 19832
日経225mini 53660 +1585 272896
TOPIX先物 3610 +82.5 19597
JPX日経400先物 32570 +765 2070
グロース指数先物 709 +14 2194
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース