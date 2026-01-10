ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１３７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間11:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 49403.39（+137.28 +0.28%）
ナスダック 23610.50（+130.48 +0.56%）
CME日経平均先物 53595（大証終比：+1515 +2.83%）
欧州株式9日GMT16:05
英FT100 10120.99（+76.30 +0.76%）
独DAX 25226.97（+99.51 +0.40%）
仏CAC40 8348.57（+105.10 +1.27%）
米国債利回り
2年債 3.505（+0.017）
10年債 4.163（-0.004）
30年債 4.823（-0.013）
期待インフレ率 2.283（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.861（-0.002）
英 国 4.376（-0.028）
カナダ 3.388（-0.012）
豪 州 4.688（+0.020）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.42（+1.66 +2.87%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4521.70（+61.00 +1.37%）
ビットコイン（ドル）
91331.63（+131.65 +0.14%）
（円建・参考値）
1442万1264円（+20788 +0.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
