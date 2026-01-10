NY株式9日（NY時間11:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　49403.39（+137.28　+0.28%）
ナスダック　　　23610.50（+130.48　+0.56%）
CME日経平均先物　53595（大証終比：+1515　+2.83%）

欧州株式9日GMT16:05
英FT100　 10120.99（+76.30　+0.76%）
独DAX　 25226.97（+99.51　+0.40%）
仏CAC40　 8348.57（+105.10　+1.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.505（+0.017）
10年債　 　4.163（-0.004）
30年債　 　4.823（-0.013）
期待インフレ率　 　2.283（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.861（-0.002）
英　国　　4.376（-0.028）
カナダ　　3.388（-0.012）
豪　州　　4.688（+0.020）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.42（+1.66　+2.87%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4521.70（+61.00　+1.37%）

ビットコイン（ドル）
91331.63（+131.65　+0.14%）
（円建・参考値）
1442万1264円（+20788　+0.14%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ