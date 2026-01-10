【今日の献立】2026年1月10日(土)「一番簡単！豚肉の焼き 野菜たっぷりでご飯すすむ by金丸 利恵さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「一番簡単！豚肉の焼き 野菜たっぷりでご飯すすむ by金丸 利恵さん」 「レンコンのゴマサラダ」 「水菜とワカメのみそ汁」 の全3品。
ボリューム満点のメインに、レンコンや水菜など食感が面白い野菜を組み合わせて。良く噛んで食べましょう。
【主菜】一番簡単！豚肉の焼き 野菜たっぷりでご飯すすむ by金丸 利恵さん
調理時間：30分
カロリー：412Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
小麦粉 大さじ1
玉ネギ 1/2個
ニンジン 3~4cm
シイタケ (生)2個
サラダ油 大さじ1/2
＜ショウガ焼きのタレ＞
ショウガ (すりおろし)大さじ1
リンゴ (すりおろし)1/4個
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
キャベツ 2枚
肉汁を閉じ込めて柔らかくなるのと、タレに適度なトロミがつきます。
＜ショウガ焼きのタレ＞の材料を混ぜておく。キャベツはせん切りにする。
肉を柔らかく仕上げるために、炒めすぎないようにします。
2. (1)のフライパンに玉ネギ、ニンジン、シイタケを入れて炒める。
3. (1)の豚肉を戻し入れ、＜ショウガ焼きのタレ＞を入れて、照りが出るまで炒め合わせる。器にキャベツと盛り合わせる。
【副菜】レンコンのゴマサラダ
練りゴマで作った濃厚なドレッシングにレンコンを和えて。シャキシャキした食感が美味しい。
調理時間：15分
カロリー：128Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
水菜 1/2束
＜ゴマドレッシング＞
練り白ゴマ 大さじ1
すり黒ゴマ 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
酢 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
2. ボウルに＜ゴマドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、(1)のレンコンと水菜を加えて和え、器に盛る。
【スープ・汁】水菜とワカメのみそ汁
すぐに火が通る水菜と、乾燥のワカメは、忙しいときにおすすめの具材です。
調理時間：15分
カロリー：61Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
ボリューム満点のメインに、レンコンや水菜など食感が面白い野菜を組み合わせて。良く噛んで食べましょう。
【主菜】一番簡単！豚肉の焼き 野菜たっぷりでご飯すすむ by金丸 利恵さん
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：412Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）豚肉 (こま切れ)250g
小麦粉 大さじ1
玉ネギ 1/2個
ニンジン 3~4cm
シイタケ (生)2個
サラダ油 大さじ1/2
＜ショウガ焼きのタレ＞
ショウガ (すりおろし)大さじ1
リンゴ (すりおろし)1/4個
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
キャベツ 2枚
【下準備】豚肉は小麦粉を全体的にまぶす。玉ネギは幅5mmの薄切りにする。ニンジンは皮つきのまません切りにする。シイタケは石づきを切り落とし、幅1cmに切る。
©Eレシピ
肉汁を閉じ込めて柔らかくなるのと、タレに適度なトロミがつきます。
＜ショウガ焼きのタレ＞の材料を混ぜておく。キャベツはせん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を入れ、中火で熱する。豚肉を入れ、表面の色が変わるまで炒めたら、いったん取り出す。
©Eレシピ
肉を柔らかく仕上げるために、炒めすぎないようにします。
2. (1)のフライパンに玉ネギ、ニンジン、シイタケを入れて炒める。
©Eレシピ
3. (1)の豚肉を戻し入れ、＜ショウガ焼きのタレ＞を入れて、照りが出るまで炒め合わせる。器にキャベツと盛り合わせる。
©Eレシピ
【副菜】レンコンのゴマサラダ
練りゴマで作った濃厚なドレッシングにレンコンを和えて。シャキシャキした食感が美味しい。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：128Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）レンコン 100g
水菜 1/2束
＜ゴマドレッシング＞
練り白ゴマ 大さじ1
すり黒ゴマ 大さじ1
きび砂糖 小さじ1
酢 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
【下準備】レンコンは皮をむき、厚さ3mmくらいの半月切りにする。水菜は根元を切り落とし、長さ1cmのザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. レンコンを熱湯でサッとゆでてザルに上げ、水気をきって粗熱を取る。
©Eレシピ
2. ボウルに＜ゴマドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、(1)のレンコンと水菜を加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】水菜とワカメのみそ汁
すぐに火が通る水菜と、乾燥のワカメは、忙しいときにおすすめの具材です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：61Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）水菜 2株 ワカメ (干し)大さじ2
だし汁 400ml
みそ 大さじ2
【下準備】水菜は根元を切り落とし、長さ5cmくらいに切る。ワカメは水につけてもどす。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たったら水菜を入れ、しんなりしたらみそを溶き入れる。ワカメを加えて火を止め、器に注ぐ。
©Eレシピ