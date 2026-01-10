プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「一番簡単！豚肉の焼き 野菜たっぷりでご飯すすむ by金丸 利恵さん」 「レンコンのゴマサラダ」 「水菜とワカメのみそ汁」 の全3品。
ボリューム満点のメインに、レンコンや水菜など食感が面白い野菜を組み合わせて。良く噛んで食べましょう。

【主菜】一番簡単！豚肉の焼き 野菜たっぷりでご飯すすむ by金丸 利恵さん


調理時間：30分
カロリー：412Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

豚肉  (こま切れ)250g
  小麦粉  大さじ1
玉ネギ  1/2個
ニンジン  3~4cm
シイタケ  (生)2個
サラダ油  大さじ1/2
＜ショウガ焼きのタレ＞
  ショウガ  (すりおろし)大さじ1
  リンゴ  (すりおろし)1/4個
  みりん  大さじ2
  しょうゆ  大さじ2
キャベツ  2枚

【下準備】

豚肉は小麦粉を全体的にまぶす。玉ネギは幅5mmの薄切りにする。ニンジンは皮つきのまません切りにする。シイタケは石づきを切り落とし、幅1cmに切る。

肉汁を閉じ込めて柔らかくなるのと、タレに適度なトロミがつきます。
＜ショウガ焼きのタレ＞の材料を混ぜておく。キャベツはせん切りにする。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を入れ、中火で熱する。豚肉を入れ、表面の色が変わるまで炒めたら、いったん取り出す。

肉を柔らかく仕上げるために、炒めすぎないようにします。
2. (1)のフライパンに玉ネギ、ニンジン、シイタケを入れて炒める。

3. (1)の豚肉を戻し入れ、＜ショウガ焼きのタレ＞を入れて、照りが出るまで炒め合わせる。器にキャベツと盛り合わせる。

【副菜】レンコンのゴマサラダ
練りゴマで作った濃厚なドレッシングにレンコンを和えて。シャキシャキした食感が美味しい。

調理時間：15分
カロリー：128Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

レンコン  100g
水菜  1/2束
＜ゴマドレッシング＞
  練り白ゴマ  大さじ1
  すり黒ゴマ  大さじ1
  きび砂糖  小さじ1
  酢  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1

【下準備】

レンコンは皮をむき、厚さ3mmくらいの半月切りにする。水菜は根元を切り落とし、長さ1cmのザク切りにする。

【作り方】

1. レンコンを熱湯でサッとゆでてザルに上げ、水気をきって粗熱を取る。

2. ボウルに＜ゴマドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、(1)のレンコンと水菜を加えて和え、器に盛る。

【スープ・汁】水菜とワカメのみそ汁
すぐに火が通る水菜と、乾燥のワカメは、忙しいときにおすすめの具材です。

調理時間：15分
カロリー：61Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

水菜  2株 ワカメ  (干し)大さじ2
だし汁  400ml
みそ  大さじ2

【下準備】

水菜は根元を切り落とし、長さ5cmくらいに切る。ワカメは水につけてもどす。

【作り方】

1. 小鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たったら水菜を入れ、しんなりしたらみそを溶き入れる。ワカメを加えて火を止め、器に注ぐ。

