¡Ú2026Ç¯1·î10Æü¤Î±¿Àª¡Û¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤(Áí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿)
º£Æü¤Ï2026Ç¯1·î10Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±! ¶åÀ±µ¤³Ø¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë±¿Àª¤Ê¤É¤ò´ÕÄê¤¹¤ëÀê½Ñ¡£³ÆËÜÌ¿À±¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦µÈÊý°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖËÜÌ¿À±¡×¤Ï?
2·î4Æü¡Á12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÇò¿åÀ±
1909Ç¯¡¦1918Ç¯¡¦1927Ç¯¡¦1936Ç¯¡¦1945Ç¯¡¦1954Ç¯¡¦1963Ç¯¡¦1972Ç¯¡¦1981Ç¯¡¦1990Ç¯¡¦1999Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2017Ç¯À¸
Æó¹õÅÚÀ±
1908Ç¯¡¦1917Ç¯¡¦1926Ç¯¡¦1935Ç¯¡¦1944Ç¯¡¦1953Ç¯¡¦1962Ç¯¡¦1971Ç¯¡¦1980Ç¯¡¦1989Ç¯¡¦1998Ç¯¡¦2007Ç¯¡¦2016Ç¯À¸
»°ÊËÌÚÀ±
1907Ç¯¡¦1916Ç¯¡¦1925Ç¯¡¦1934Ç¯¡¦1943Ç¯¡¦1952Ç¯¡¦1961Ç¯¡¦1970Ç¯¡¦1979Ç¯¡¦1988Ç¯¡¦1997Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2015Ç¯À¸
»ÍÎÐÌÚÀ±
1906Ç¯¡¦1915Ç¯¡¦1924Ç¯¡¦1933Ç¯¡¦1942Ç¯¡¦1951Ç¯¡¦1960Ç¯¡¦1969Ç¯¡¦1978Ç¯¡¦1987Ç¯¡¦1996Ç¯¡¦2005Ç¯¡¦2014Ç¯¡¦2023Ç¯À¸
¸Þ²«ÅÚÀ±
1905Ç¯¡¦1914Ç¯¡¦1923Ç¯¡¦1932Ç¯¡¦1941Ç¯¡¦1950Ç¯¡¦1959Ç¯¡¦1968Ç¯¡¦1977Ç¯¡¦1986Ç¯¡¦1995Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2022Ç¯À¸
Ï»Çò¶âÀ±
1904Ç¯¡¦1913Ç¯¡¦1922Ç¯¡¦1931Ç¯¡¦1940Ç¯¡¦1949Ç¯¡¦1958Ç¯¡¦1967Ç¯¡¦1976Ç¯¡¦1985Ç¯¡¦1994Ç¯¡¦2003Ç¯¡¦2012Ç¯¡¦2021Ç¯À¸
¼·ÀÖ¶âÀ±
1903Ç¯¡¦1912Ç¯¡¦1921Ç¯¡¦1930Ç¯¡¦1948Ç¯¡¦1957Ç¯¡¦1966Ç¯¡¦1975Ç¯¡¦1984Ç¯¡¦1993Ç¯¡¦2002Ç¯¡¦2011Ç¯¡¦2020Ç¯À¸
È¬ÇòÅÚÀ±
1902Ç¯¡¦1911Ç¯¡¦1920Ç¯¡¦1929Ç¯¡¦1947Ç¯¡¦1956Ç¯¡¦1965Ç¯¡¦1974Ç¯¡¦1983Ç¯¡¦1992Ç¯¡¦2001Ç¯¡¦2010Ç¯¡¦2019Ç¯À¸
¶å»ç²ÐÀ±
1901Ç¯¡¦1910Ç¯¡¦1919Ç¯¡¦1928Ç¯¡¦1946Ç¯¡¦1955Ç¯¡¦1964Ç¯¡¦1973Ç¯¡¦1982Ç¯¡¦1991Ç¯¡¦2000Ç¯¡¦2009Ç¯¡¦2018Ç¯À¸
¢¨Ä´¤ÙÊý: À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î4·å¤òÂ¤·»»¤·¤Æ10°Ê²¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11¤«¤éÂ¤·»»¤Î·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬À±¤ÎºÇ½é¤Î´Á¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇò¿åÀ±
Áí¹ç±¿ ±óÎ¸¤»¤º¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡£»Ä¤êÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¡ÖÃ¯¤â¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹¬±¿¤Î½÷¿À¤¬Èù¾Ð¤ß¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÁê¼ê¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤ï¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ì¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¤éÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÇ¤¤»¤¿¤éÀ®¸ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¡£º£Æü¤ÏÃ¯¤«¤Î¤ª¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆÊó½·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
»Å»ö±¿ ¼Ò¸òÀ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤Ø½Ð¤Æ¿Í¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¸ò¾Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æñ¤·¤¤·ÀÌó¤âÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾å»Ê¤äÉô²¼¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢º£Æü¤Ê¤éÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÀ¾
µÈÊý°Ì2 Æî
Æó¹õÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¶õµ¤¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç¤é¤«¤µ¤â°é¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¾ðÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ¤Ê¬¾å¾º¡ª¹¬¤»¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¤º¤Ã¤È°ÕÃæ¤Î¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡£¼Â¤ÏÁê¼ê¤â¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼þ¤ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ª¶â¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤ÊÊÝ¸±ÆâÍÆ¤â¡¢Ã¯¤«¤ËºÙ¤«¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤â¤Ã¤È³Ý¤±¶â¤ò°Â¤¯¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄó°Æ¤ò¤µ¤é¤ËÂ¸Ç¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢À®¸ù¤¹¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÏÄ¹´ü¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ê¤ÉÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ÆîÀ¾
»°ÊËÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢²ó¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤Î¤Á¤ËÂç¤¤Ê¹¬±¿¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¾Ç¤é¤Ê¤¤¤Ç¡£
Îø°¦±¿ °ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¼Â¤ÏÇ®¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¶¥ÁèÁê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤È¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡×¤ÈÀþ°ú¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ ÌµÂÌ¤Ê¤ª¶â¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤â°ì°Æ¡£¤¿¤À¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢º¤¤ëÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤³¤ÎÊÝ¸±¤ò²òÌó¤¹¤ë¡¢ÌÀÆü¤Ï¤³¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÂà²ñ¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÆü¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¡£
»Å»ö±¿ ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Æü¤Ï¸Å¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ê½ñ¤¤À¤Ã¤¿º¢¤Î½ñÎà¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¡¢Ç¯ÇÛ¤Î¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶Ä¤°¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Ï°ìÈé¤à¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 ËÌÀ¾
»ÍÎÐÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¤¤Ä¤â¤ÎÇÜ¤ÎÂ®¤µ¤ÇÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎÌ¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï°ìÂÈô¤Ó¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÈÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
Îø°¦±¿ °ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢Éü±ï¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¢Îø¿Í¤È¤Î·ëº§ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¿Í¤Ê¤É¤Ï°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤àÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î´ê¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ËÁê¼ê¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë²ñÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤ÎÅ¸³«¤âÂÁá¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ Ã±½ã¤Ë¤ª¶â¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¯²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢ÃêÁª¤ÇÎ¹¹Ô¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¿Þ½ñ·ô¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎºâÉÛ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤ëÆüÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æº£Æü¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤º¤¯¤á¡£¤³¤Î´Ø·¸À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¸Þ²«ÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¡¢º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ä¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÆø¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤È¤Æ¤â¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ëº£Æü¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤Î¤¬¡»¡£Éô²°¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤è¤ê¥«¥Õ¥§¤Ø¹Ô¤¡¢¿©»ö¤â³°¿©¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤ä³¹¤æ¤¯¿Í¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«À÷¤á¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡£
¶â±¿ ¸á¸å¤«¤éÂç¤¤¯±¿µ¤¤¬¾å¾º¤¹¤ëº£Æü¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ë¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÇÁá¤¯¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é·ä´Ö¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤ÈÆ¨¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯Àè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¤É¤ó¤Êºî¶È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤«·×²è¤ò¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥¥Ñ¥¤È¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ÊÅ¸³«¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ÆîÀ¾
Ï»Çò¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤È¿ÈÂÎ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ãí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ö¸Î¤ä¥±¥¬¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£Æü¤Ï¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÆ°¤«¤º¡¢¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤¬¡»¡£Ì²¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é²¾Ì²¤ò¼è¤ë¤Î¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤ÈÎø¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ê±¿µ¤¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤º¡¢º£Æü¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡£ÊÒ»×¤¤Ãæ¤Î¿Í¤âÁê¼ê¤Î±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¿¥é¥á¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÌµ»ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶â±¿ º£Æü¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤·½Â¤ë¤¢¤Ê¤¿¡£¤É¤¦¤â³ä¤ê´ª¤ÇÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÇã¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âº£Æü¤Î½ÐÈñ¤Ïº£¸å¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¸Â¤ò·è¤á¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Ê§¤Ã¤Æ¡£
»Å»ö±¿ ¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡¢½ñ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î½ñÎà¤¬¾Ã¤¨¤¿¡¢¤Ê¤ÉÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤ÊÆü¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£º£Æü¤Ï´ÉÍýÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Àµ²ò¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ËÌ
¼·ÀÖ¶âÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Ï¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼þ°Ï¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤Ï¤½¤ÎÈ¯¸«¤òÈ¯É½¤»¤º¡¢¤É¤ó¤É¤óÎ¢ÉÕ¤±¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯É½¤¹¤ë¤È¤¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÀâÆÀÎÏ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ º£Æü¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤Ç¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤â¶¯¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ë½ÀÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡£¸ý¤Ë¤¹¤ëÁ°¤ËÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿´¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸À¤ï¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àª¤¤¤ÇÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
¶â±¿ Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÁµá¤¬¥É¥ó¤È¤¤¿¤ê¡¢º£Æü¤Ï¤ª¶â¤Î»È¤¤²á¤®¤òÄË´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢ËÜµ¤¤ÇÀáÌó¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤Ë¡£¤³¤ÎÀÁµá¤Ï¥ê¥ÜÊ§¤¤¤Ê¤É¤Ë¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÁµá½ñ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È²ü¤á¡õ¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£
»Å»ö±¿ »Å»ö¤ÎÁª¤ê¹¥¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ù¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤È¸òÂå¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤ªÎé¤â¸åÆü¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤ò¡¢º£Æü¤ÏÇÄ°®¤¹¤ëÆü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
È¬ÇòÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢º£Æü¤Ï¿´ÃÏÎÉ¤¯²á¤´¤»¤ëÆü¤Ç¤¹¡£·ù¤Ê¤³¤È¤òÃ¯¤«¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¡¢¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡¢±óÎ¸¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ÆÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£
Îø°¦±¿ ¾ðÇ®Åª¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤«¤é¡¢¹¥°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬Âç¾æÉ×¡£Àª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸òºÝ¤ò¾µÂú¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ÌÙ¤±ÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ¾´¶¤Ï±Ô¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡ª¤ª¤ä¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤ò¡£¤½¤ÎÈÝ±þ¤Ê¤¯¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë»ÑÀª¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÊÑ¤ÊÌÙ¤±ÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¤Ê¤«¤Ê¤«Âç¤¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÆü¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¤³¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡£½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
¶å»ç²ÐÀ±
Áí¹ç±¿ Ë»¤·¤¯¤Æ¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ê°ìÆü¡£¤ä¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ì¥¤¤ËÄ¢¿¬¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤ËÇ¤¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊüÃÖ¤ÇÂç¾æÉ×¡£
Îø°¦±¿ Ì©¤«¤Ë¤È¤¤á¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¡¢µÞÂ®¤Ë´Ø·¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥á¡¼¥ë¸ò´¹¤«¤é¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤«¤éÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¶â±¿ ´ðËÜÅª¤Ê»Å»ö°Ê³°¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÉû¶È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²û¤âÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Éû¶È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉû¶È¤È¤·¤ÆÎ±¤á¤Æ¡¢°ìÆü¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤¬Ä¹Â³¤¤Î¥³¥Ä¡£
»Å»ö±¿ ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿Íºà¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¾¯¤·»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Å¬ºàÅ¬½ê¤Î¤¿¤á¤ËÇÛÃÖ´¹¤¨¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤·¤¤Éô½ð¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÄó°Æ¡£Â¾¤Î¿Í¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Éð´ï¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤Ë¿¶¤ê²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ËÌÀ¾
Àê¤¤Äó¶¡: cocoloni
