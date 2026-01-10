マジョリカ マジョルカの新マスカラ誕生！お湯オフ×強力カールの新次元

「かわいい」の魔法をかけるメイクアップブランド、マジョリカ マジョルカから、マスカラの常識をくつがえす新作が登場します。美しいカールをしっかりキープしながら、オフは感動レベルでするんとお湯落ち。そんな相反する願いを叶える新技術を搭載した「ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ」が、毎日のアイメイクをもっと心地よく、もっと自由にしてくれます。まつ毛を労わりながら理想の仕上がりを楽しみたい大人女子にぴったりの一本です♡

新技術で叶えるくるん＆するん

資生堂の新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー™」を搭載した本マスカラは、油性タイプのカールキープ力と水性タイプのお湯オフ性を両立。

美しい上向きカールを長時間キープしながら、お湯をなじませるだけでやさしくオフできます。ブランド初の「NEOウォータープルーフ」処方で、汗や涙、皮脂にも強く、にじみにくさを実現しているのも魅力です。

繊細美ロングを叶える設計

繊維フリーのふんわり軽い中味液と、目のカーブにフィットする「ムーンスリムブラシ」を採用。ダマになりにくく、細部まで塗りやすいため、一本一本セパレートした上品な美ロングまつ毛に仕上がります。

さらに、毛髪保湿・保護・補修・つやを考えた5種の美容成分を配合し、大切なまつ毛をメイク中もやさしくケアします。

カラー・価格をチェック

マジョリカ マジョルカ ラッシュエキスパンダー ネオラッシュは6g、全2品展開。価格は1,600円（税込1,760円）です。

BK909ダークブラック（無重力）



BR606ダークブラウン（進化論）



13時間仕上がり持続（カール・ロング・にじみのなさ）データ取得済みで、日中の美しさをしっかりサポートします。

*13時間仕上がり持続データ取得済み（当社調べ。効果には個人差があります。）

*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

毎日使いたくなる新次元マスカラ

カールキープ力も、お湯オフのやさしさも、どちらも妥協したくない。そんな声に応えて誕生した「ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ」は、マスカラ選びに新しい基準をくれる存在です。

軽やかな使い心地と上品な仕上がりで、オンもオフも活躍。まつ毛を労わりながら、自分らしい「かわいい」を更新したい人にこそ手に取ってほしい一本です♪