先ほどから円安が強まっており、ドル円は１５８円台を付けている。高市首相が衆院解散を検討していると読売新聞が伝えたことで、円安の動きが強まっている模様。



報道によると、高市首相は２３日に召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散し、投開票は２月上中旬に実施される公算が大きいという。



ドル円は１年ぶりの高値水準まで上昇し、強い上値抵抗となっている１５８円台を試す展開となっているが、選挙となれば、積極財政を前面に打ち出す可能性もあり、市場は円安シナリオを描いているのかもしれない。



USD/JPY 158.03 EUR/JPY 183.84

GBP/JPY 211.82 AUD/JPY 105.50



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト